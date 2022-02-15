EKPSS başvuru son günü! EKPSS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından düzenlenen EKPSS, 24 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-EKPSS) başvuruları bugün sona eriyor. EKPSS başvuru ücreti olan 170 lira olarak belirlendi, ancak adaylar 45 lira yatıracak; 125 lira ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sınava girecek her bir aday için ÖSYM hesabına yatırılacak.

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Kamuda görev almak isteyen adayların yıl boyunca çalışmalarını yürüttüğü EKPSS son başvuru günü geldi. ÖSYM sınav takvimine göre EKPSS başvurusu 27 Ocak – 15 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek. Adaylar EKPSS başvuru işlemlerini ais.osym.gov.tr sayfası üzerinden gerçekleştirebilecek.

EKPSS BAŞVURU EKRANI

EKPSS BAŞVURU NE ZAMAN?

EKPSS başvuruları 2022 yılında 27 Ocak başlayacak ve 15 Şubat tarihinde sona erecek.

EKPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

ÖSYM’nin açıklamasına göre EKPSS sınavına başvurular ÖSYM’nin aday işlemleri sistemi üzerinden gerçekleşecek. Ödemeler başvuru sırasında internet üzerinden yapılabilecek. Başvuru tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/ sayfasından işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

EKPSS BAŞVUR ÜCRETİ NE KADAR?

EKPSS SINAV ÜCRETİ : 170,00 TL (Sınav ücreti sınava girecek her bir aday için 170 liradır. 45 TL aday tarafından yatırılacak, 125 TL ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sınava girecek her bir aday için ÖSYM hesabına yatırılacaktır.)

KURAYA KATILACAK ADAYLAR İÇİN BAŞVURU ÜCRETİ : 25,00 TL