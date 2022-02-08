EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuçları bugün açıklanacak mı?

Kamuda görev almak isteyen adayların yıl boyunca çalışmalarını yürüttüğü EKPSS için tercih sonuçları bekleyenleri hayal kırıklılığına uğratan açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geldi. Bakanlık, EKPSS tercih sonuçları 17 Şubat 2022 tarihinde açıklanacağını duyurdu.

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EKPSS’de sınavı geride bırakan adaylar gözlerini ÖSYM’nin açıklayacağı sonuçlara çevirdi. Daha önce 8 Şubat tarihinde açıklanacağı duyurulan EKPSS tercih sonuçları yeni bir açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, EKPSS tercih sonuçları açıklanma tarihinin değiştirildiğini duyurdu.

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan paylaşıma göre;

“8 Şubat 2022’de yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir.”

EKPSS YERLEŞTİRİLMESİ NASIL YAPILACAK?

* Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

* Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacaktır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

* Geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayların yerleştirmelerde mezun olduğu en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı kullanılacaktır.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş olacaktır.

ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli memur ataması yapılacağını duyurdu. Toplam 2 bin 927 kişinin atamasının yapılacağı memur ataması için tarih de paylaşıldı.

” Engellilerimize yönelik bu yılın ilk memur yerleştirme atamasını 8 Şubat’ta yapacağız. Her eğitim kademesinden 2 bin 927 engelli vatandaşımızın kamuya yerleşimini sağlayacağız. Dezavantajlı ailelerimize destek paketini hayata geçiriyoruz.”