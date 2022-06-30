KPSS tercih kılavuzu yayınlandı! KPSS tercihleri ne zaman bitiyor, nasıl yapılır?

KPSS tercihleri alınmaya başlandı. Adayların kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için ÖSYM tarafından ortaöğretim, önlisans ve lisans tercih kılavuzu yayınlandı. KPSS tercihleri 30 Haziran – 07 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirecek.

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KPSS puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirmeler için KPSS tercihleri 30 Haziran – 07 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirecek. Ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunları ayrı ayrı olarak yayınlanan KPSS tercih kılavuzundan yararlanarak tercih yapabilecek. 2022 KPSS tercihleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr sayfası üzerinden yapılabilecek. İşte KPSS tercihleri detayları…

KPSS TERCİH EKRANI

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından KPSS-2022/1 tercihleri 30 Haziran tarihinde başlayacak. Adaylar tercihlerini 7 Temmuz mesai bitimine kadar gerçekleştirebilecekler.

ORTAÖĞRETİM TERCİH KILAVUZU

ÖNLİSANS TERCİH KILAVUZU

LİSANS TERCİH KILAVUZU

KPSS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Tercih işlemleri, KPSS-2022/1 tercihleri T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirilecek.

Adayların ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için Kamu Personel Seçme Sınavlarından yakın zamanda gerçekleştirilen birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.