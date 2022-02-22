Öğrencilerine karşı nefret söyleminde bulunan öğretmen açığa alındı

Hatay’da bir hafta önce göreve gelen öğretmenin, alevi öğrencilerine yönelik kin ve nefret içerikli söylemlerde bulunduğu iddia edildi. Ailelerin şikâyetiyle görevden uzaklaştırılan öğretmen hakkında Eğitim Sen Hatay Şubesi de suç duyurusunda bulundu.

Can ÇAPAR

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Olay Hatay'ın Altınözü ilçesindeki bir lisede yaşandı. Göreve bir hafta önce başladığı öğrenilen öğretmen B.K.'nın alevi öğrencilerine kin ve nefret içerikli söylemlerde bulunduğu iddia edildi.

ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

Öğrenciler, öğretmenlerinin kin ve nefret içerikli ifadelerini ailelerini söylemesi üzerine durum okul idaresine bildirildi. Okul idaresi de olayı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne iletti. Bir haftalık öğretmen açığa alındı.

Olayın yaşandığı okulda, okul idaresini ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret eden Eğitim Sen Hatay şubesi, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından açıklama yapan Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş, sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

“BİR ARADA YAŞAMI SAVUNUYORUZ”

Tıraş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İdari soruşturmanın başlamasıyla beraber suç duyurusunda bulunduk. Bu sürecin takipçisi olacağız. Bizler sendika olarak farklılıkların zenginlik olduğunu ve bir arada yaşamı savunuyoruz. Bu eylemin bir arada yaşamayı zedelediğini düşünüyoruz. Hatay Barosu'na da teşekkür ediyoruz.”