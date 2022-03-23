Öğretim üyesinden rektöre zehir zemberek sözler

Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) sular durulmuyor. Öğretim üyesi Mehmet Aydıner, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in kendisini bir yıldır taciz, tehdit, kurgu soruşturma, cezalarla sindirmeye çalıştığını belirterek, “Sabırlar taştı, bıçak kemiğe dayandı. Milleti ve çocuklarını devlete ve hükümete düşman ediyorsun” dedi.

Latif SANSÜR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ADÜ Öğretim Üyesi Mehmet Aydıner, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in devlet makamını kişisel husumet ve kinlerinin intikamını almakla suçladı.

Aydıner, “Rektör Aldemir, Benden hırsını alamadın mı? Yine kurgu bir soruşturma açmışsın. Niyetin belli, şimdi rızkımıza el uzatmaya çalışıyorsun. Haklı çıkamayınca, aklınca bana ceza verip, üniversiteden atacaksın. Bu soruşturma acizliğin çaresizliğin göstergesidir. Biz Aydın'a, ADÜ'ye vali dayımızın torpili ile gelmedik. Çiğ yemedik karnımız ağrımıyor. Devletin makamını kişisel husumetlerinin, kinlerinin intikamını almak için kullanma” diye seslendi.

“BIÇAK KEMİĞE DAYANDI BİLESİN”

Malgaç'ta bedelini atalarının ödediği memleketine sahip çıkma mücadelesi verdiğini söyleyen Aydıner, “Hırsını kinini alacaksın diye sana kendi toprağımda kendime ve aileme zulmettirmem. Bıçak kemiğe dayandı bilesin. Cenaze demedin, iyi gün demedin, kötü gün demedin, bir yıldır taciz, tehdit, kurgu soruşturma, ceza. Sabırlar taştı” diyerek Rektör Aldemir'in MHP'nin referansı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atandığını öne sürdü.

Aydıner, “Rektör; Aydında herkes ‘Senin ataman için MHP'nin referans olduğunu, Sn.CB'ımızın MHP'yi kırmayarak takdirini senin atanman yönünde yaptığını' söylüyor. Sen ise AK Partiye ve MHP'ye oy kaybettiriyorsun. Milleti ve çocuklarını devlete ve hükümete düşman ediyorsun. Aydın'da diyorlar ki; MHP'nin desteği ile atandığın için ‘Cumhur İttifakı zarar görmesin' diye ADÜ'de yaptıklarına bir şey yapılmıyormuş. Sen siyasi konjonktürün ekmeğini yiyormuşsun. Aydın'da gönlünü hoş ettiğin bazıları Ankara'da lehine kulis yapıyormuş” diyerek ADÜ'de yaşananlar yüzünden yüzlerce öğrencinin devlete ve hükümete düşman edildiğini öne sürdü.

“ADÜ'DE MİLLETİN EVLATLARINAYAPILAN HAİNLİKLERİ ANLATACAĞIM”

Rektörün, bu milletin evlatlarına yapılan hainlikleri; bu hainliklere maruz kalan yüzlerce öğrencinin devlete ve hükümete nasıl düşman edildiğini; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP'ye nasıl zarar verdiğini tek tek yazacağını belirten Aydıner şu ifadeleri kullandı:

*MHP'li Kardeşlerim; Millet Aydın'da ADÜ Rektörünün arkasında sizin olduğunuzu konuşuyor. Bu şahıs devlete de MHP'ye de zarar veriyor. Bu şahsın, tarafıma yönelik saldırılarından bıçak kemiğe dayandı. Vatandaş olarak durumu arz ediyorum.

*Haluk Alıcık (MHP İl Başkanı) ve Deniz Depboylu (MHP Aydın Milletvekili) millet, ADÜ Rektörünün arkasında sizin olduğunuzu söylüyor. Yarından itibaren ADÜ'de milletin evlatlarına yapılan hainlikleri açıklayacağım.

*Eğer milletin dediği doğruysa bu yapılanlarda sizin de sorumluluğunuz var demektir. Bilesiniz. Haluk Alıcık, Arpaz köyüne gittiğinde seni benim sülalem ağırlıyor, yıllarca sülalemin oyuyla başkanlık yaptın. Yılladır seninle tanışıklığımız var. Bana yaptığı taciz, saldılar da Rektörün yanında durdun.

*Biz şehit kızına yapılanı aynı gün telefonla sana bildirdik. Değil mi? tüm adli ve idari makamlara ihbar ediyor ve sesleniyorum: ADÜ Rektörü, cenaze demedi, iyi gün, kötü demedi bir yıldır taciz, tehdit, saldırı halinde.

*Sabrım taştı, bıçak kemiğe dayandı. Biz de insanız bir sınırımız var. Tüm makamları hakkımı hukukumu korumaya davet ediyorum.