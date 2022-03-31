TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçları açıklandı

2022-TUS (1. Dönem) Temel Tıp Bilimleri ve 2022-STS Tıp Doktorluğu 1. Aşama sınavı açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. TUS ve STES sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

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Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayları seçmek için gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) geçtiğimiz haftalarda gerçekleşti. TUS sınavı sonuçları açıklandı…

2022-TUS (1. Dönem) Sınav Sonuçları

2022-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) Sınav Sonuçları

TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

TUS sonuçları ÖSYM tarafından kurumun sonuç açıklama sistemi üzerinden açıklandı.

TUS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

06 Mart 2022 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına (2022-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 31 Mart 2022 tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.