3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son durum…

Memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını talep ediyor. 3600 ek gösterge, yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak. Birinci derece kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergesi 3600’e çıkartılıyor. Bu hüküm 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek göstergenin en geç mayıs-haziranda meclise geleceğini açıkladı.

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3600 ek gösterge uzun yıllardır AKP hükümetinin vaadi olmasına rağmen somut adımlar atılmadı. Yaklaşan seçimin etkisi ile 3600 ek gösterge çalışmaları başlarken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Taraflarla, kurumlar arası görüşme ve teknik çalışma yapılıyor. Şubat’ta falan konuyla ilgili bir açıklama yapılabilir. 3600'ü Mayıs'ta meclise intikal ettireceğiz” diye konuştu.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz.

Bu sebepten dolayı da bir süredir 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.

3600 GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECEK?

TBMM Genel Kurulu’nda öğretmenliğin kariyer mesleği olmasını öngören ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi’ kabul edildi.

Birinci derece kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergesi 3600'e çıkartılıyor. Bu hüküm 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gazetecilerin sorularını cevapladı. 3600 Ek Göstergeye ilişkin açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Diğer bakanlıklarla ilgili çalışmalarımızı başlattık, bitireceğiz. Mayıs'ta Mecliste. Taraflarla, kurumlar arası görüşme ve teknik çalışma yapılıyor. Şubat'ta falan konuyla ilgili bir açıklama yapılabilir. 3600’ü Mayıs’ta meclise intikal ettireceğiz” diye konuştu.

“Adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz”

Memur sendikalarının ek gösterge sisteminin düzenlenmesi talebini değerlendiren Bilgin, “Dört meslek grubunu kapsıyor ama başka statüler de var. Avukatlar var, hukukçular var kurumlarda çalışan hukukçular var, il müdürleri, diyelim ki sağlık il müdürü, şube müdürü. Bütün bu statüleri yeniden adil bir şekilde çalışıyoruz. Belirgin bir şey yok ama o düzenlemeyi yapacağız. Adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz. Diyelim ki il müdürü 3600, ona bağlı bir memur 3600 olmaz o. Bu düzenleme yapılacak. Daha kapsamlı, adalet duygusunu zedelemeyen, statüler arasındaki farklılaşmayı koruyan. Mesela 3600 diyoruz ama onların dışında farklı başka rakamlar da ek göstergeler de koyabiliriz” diye konuştu.

‘3600 MESELESİ ÖNCELİĞİMİZ’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün öncelikli meselelerinin 3600 meselesi olduğunu belirterek, “Bakanlık içinde bir kurul oluşturduk, o kurul çalışmalarını tamamladı. Şimdi diğer bakanlıklarla olan görüşmelerimiz devam ediyor. Bunun sosyal ortağı olarak Memur-Sen’in katılımıyla ele alacağız ve bu sorunu çözeceğiz” dedi.

Bakan Bilgin, bugün öncelikli meselelerinin 3600 meselesi olduğunu vurgulayarak, “Bilhassa kamu personelinin 3600 meselesi çok önemlidir. Çünkü kamuda çalışırken insanların aldıkları ücret, sahip oldukları hayat tarzını; emekli olduktan sonra kaybetmeleri çok ciddi bir sorundur. Bu, emeklilik sistemimizin ve bizim ek gösterge mekanizmasının yeniden düzenlenmesini gerektiren bir soruna işaret etmektedir. Bu bizim gündemimizdedir. Ve tabii ki bu gündemin gereğini yapacağız. Bunu bir iyi niyet ifadesi olmaktan çıkarıp, somut ve önümüzde çözülmesi gereken bir sorun haline, bir mecburiyet haline gelmiştir. Bunu da önümüzdeki günlerde; bakanlık içinde bir kurul oluşturduk o kurul çalışmalarını tamamladı. Şimdi diğer bakanlıklarla olan görüşmelerimiz devam ediyor. Bunun sosyal ortağı olarak Memur-Sen’in katılımıyla ele alacağız ve bu sorunu da çözeceğiz” diye konuştu.

KOMİSYON KURULACAK

SÖZCÜ’nün edindiği bilgilere göre, Çalışma Bakanı Bilgin’in memur toplu sözleşme görüşmelerinde sözünü verdiği 3600 ek gösterge vaadinde kritik adım atıldı. Memur-Sen Başkanı Yalçın’ın konuyu hatırlatması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Bakan Bilgin’e, “3600 çalışmasını hemen başlatın, 2022 ortasına kadar da teknik çalışmayı bitirin” dediği öğrenildi. 3600 ek göstergeyle ilgili ilk teknik çalışma önümüzdeki Kasım ayındaki Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda yapılacak. Kurulun kamu tarafı 3600 için teknik bir komisyon oluşturacak. Bu komisyonda düzenlemenin mali, sosyal güvenlik, kadro ve sosyal tarafları ortaya çıkarılacak. Komisyonda ayrıca sendikaların daha geniş kitlelere yansıtılması yönündeki talepleri de değerlendirilecek.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK

Düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ile yönetici pozisyonundaki memurları kapsıyor. Halen maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyeleri 2200’ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye göre hesaplanan memurlardan 3600’e yükselecek olanların toplam memur sayısının yüzde 90’ını oluşturduğu belirtildi.

3600 EK GÖSTERGE İLE MAAŞ, AYLIK VE İKRAMİYE ARTACAK

3600 ek gösterge memurların maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyesini doğrudan etkiliyor. Halen 2200 ya da 3000 ek göstergede çalışan bir öğretmen 3600’ün yasalaşmasıyla maaşı brüt 107 lira artacak. Ancak bu öğretmen emekli olduğunda ya da 3000 göstergeye göre emekli olmuş bir öğretmenin aylığı 820 lira birden artacak. Bu memur emekli olduğunda eğer 30 yıl hizmeti varsa normal alacağı ikramiyeden 24 bin 600 lira daha fazla alacak. Ek gösterge artışı yasa değiştiği için 2008 ve sonrasında memuriyete başlayanlarda çok fazla etkili olmayacak. Düzenleme nedeniyle büyük yükün SGK’ya geleceği belirtildi.

1 MİLYON MEMUR EMEKLİ OLACAK

Binlerce kamu görevlisi, emekli olmak için bu düzenlemeyi bekliyor. Memurların maaş hesabında kullanılan kriterlerden birisi olan ek göstergedeki artış, mevcut maaşları çok az artırmakla birlikte, asıl etkiyi emeklilik ikramiyesi ve emekli maaşına yapacak.

Ek göstergenin 3600’e çıkartılması; 15.10.2008 tarihi öncesinde çalışmaya başlayan 1.5 milyon kamu çalışanının çalıştıkları sırada aldıkları maaştan çok, emekli ikramiyesi ve emekli maaşında çok ciddi artış yaratacak. 3600 ek gösterge uygulaması ile öğretmen, polis ve din görevlisinin emekli aylığı ve ikramiyeleri yüzde 22, hemşire ve yüksek öğretim mezunu olmayan din görevlisinin aylığı yüzde 25 oranında artacak.

2 milyonu aşkın memur emeklisinin yarısı da ek gösterge kapsamında olup, özellikle emekli aylığı artışı yönü ile 2.5 milyon kişiyi etkileyecek gibi görünüyor ve her yıl bu etki görülecek. Ek gösterge, ortalama bir kişide 800 TL emekli aylığı artışı demektir. Fakat 15.10.2008 sonrası memuriyete girenleri çok az etkileyecek. Toplam maliyet ise yıllık 20 milyarı bulmakla birlikte; tüm memurların kapsama alınması halinde bu tutar yıllık en az 35 milyar lirayı bulacaktır.

3600 EK GÖSTERGE MALİYETİ NE OLACAK?

İktidar tarafından 2022 yılının sonuna kadar 3600 ek gösterge verilmesi düşünülen kamu görevlileri ile ilgili yaklaşık maliyet tablosu yukarıdadır. Yukarıdaki hesaplamalar, 3600 ek göstergeye konu 4 çalışan grubu için genel ortalamalar üzerinden yapılmıştır. Diğer çalışan gruplarının dahil edilmesi toplam tutarı etkileyecektir. Yıllık tahmini maliyettir. Her yıl kapsam, ücret ve aylık artışına bağlı yıllık maliyet artacaktır. Esas yapılması gereken, verilerle aktüeryal hesaplamadır.