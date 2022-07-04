5.6 milyon kişinin ek göstergesi değişti

Çalışan ve emeklilerin beklediği ek gösterge düzenlemesi yasalaştı. Bu kapsamda öğretmen, polis, sağlık çalışanı ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3.600’e yükseldi.

Zekeriya ALBAYRAK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa teklifi ile çalışan ve emekli 5.3 milyon kişinin ek göstergeleri yeniden belirlendi. Birçok meslek grubu ve unvanının faydalanacağı düzenlemeyle 1. dereceye gelmiş olmak şartıyla tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu tüm sağlık çalışanı ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3.600'e yükseltildi. Avukat, il müdürü, bekçi, uzman jandarma ve uzman erbaş gibi 3.000 ek göstergeli tüm meslek grupları da 3.600 ek göstergeden yararlanacak. İl müdür yardımcısı, ilçe müdürü, şube müdürü, gelir uzmanı ve mali hizmetler uzmanları ve denetmenlerin 2.200 olan ek göstergeleri de 3.600'e çıktı. Temmuz 2022 itibarıyla ek göstergesi 3.000'den 3.600'e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan 1. derecedeki bir memurun emekli aylığında 1.728 lira, emekli ikramiyesinde ise 62.299 lira artış olacak.

POLİSLER DE FAYDALANACAK

1. derecedeki öğretmen, sağlık çalışanı, din görevlisi, avukat gibi unvanlarda görev yapanların emekli aylığı 7.878 liradan 9.605 liraya, emekli ikramiyesi ise 284.073 liradan 346.371 liraya çıkacak. Polislerin de ek ödemeleriyle emekli aylıkları 7.978 liradan 9.705 liraya yükselecek.

Belediye başkanlarının emekli aylıklarında düzenleme

Mülki idare hizmetleri sınıfında görev yapan vali ve kaymakamların görev aylıkları iyileştirilirken belediye başkanlarının emekli aylıkları arasında makam tazminatından kaynaklanan farklılık da ortadan kaldırıldı. 2008 sonrası göreve başlayan ya da 2008 öncesi göreve başlamış olup makam tazminatı alamayan belediye başkanlarının emekli aylıkları bu tazminatlar eklenerek ödenecek. Bu şartlardaki bir belediye başkanının emekli aylığında bu ay itibarıyla 8.228 lira, il belediye başkanının emekli aylığında 7.199 lira, ilçe belediye başkanının emekli aylığında 4.113 lira, diğer belediye başkanlarının emekli aylıklarında ise 3.086 lira artış olacak.