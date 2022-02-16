64 milyon yurttaşın sadece 20 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı çalışıyor

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi'nin (DİSK-AR) verilerine göre, ülkede çalışma çağındaki 64 milyon yurttaşın sadece 20 milyonunun kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda. Çalışma çağındaki 32 milyon kadının ise sadece 5,6 milyonu kayıtlı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) 2021 4. çeyreğine ilişkin “İşsizlik ve İstihdamın Görünümü” raporu, ülkede çalışma çağındaki 64 milyon yurttaşın sadece 20 milyonunun kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda olduğunu gözler önüne serdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, resmi istihdam oranı 2021 4. çeyrekte yüzde 46,5 olarak açıklanmıştı.

DİSK-AR’ın TÜİK verilerinden hareketle hesapladığı Kayıtlı Tam Zamanlı İstihdam (KATİ) oranı ise yüzde 31,9 oldu.

Kadınlarda resmi istihdam oranı yüzde 29,2 olarak açıklanmışken KATİ oranı yüzde 17,5 oldu. Erkeklerde ise resmi oran yüzde 64,2 iken KATİ oranı yüzde 46,5 olarak hesaplandı.

DİSK-AR raporda, çalışma çağındaki (15+ yaş) 64 milyon kişinin sadece 20,4 milyonunun kayıtlı ve tam zamanlı istihdam kapsamında çalıştığını ortaya koydu.

32 MİLYON KADININ SADECE 5,6 MİLYONU

Aynı zamanda, çalışma çağındaki 32 milyon kadının da sadece 5,6 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istidamda yer alıyor.

Rapora göre, bu durum kayıtsız, kısmi ve eksik istihdamın yüksekliğini gösteriyor.

Öte yandan raporda, Covid-19 döneminde tüm dünyada yaşanan iş kayıplarından kadınların erkeklere göre orantısız bir biçimde olumsuz etkilendiği vurgulandı.

Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) göre, kadın istihdamının yüzde 4,2’si, erkek istihdamının ise yüzde 3’ü salgın nedeniyle azaldı.

TÜİK’in 2021 4. çeyrek üç aylık verilerine göre hem dar hem geniş tanımlı işsizliğin cinsiyete göre dağılımına bakıldığında kadınlarda işsizliğin erkeklerden daha fazla olduğu görülüyor.

TÜİK tarafından 2021 4. çeyrekte dar tanımlı kadın işsizliği 1 milyon 548 bin ve erkek işsizliği ise 3 milyon 232 bin olarak açıklandı. TÜİK verilerinden yararlanarak hesapladığımız geniş tanımlı işsiz sayısı ise kadınlarda 3 milyon 830 bin ve erkeklerde ise 4 milyon 440 bin olarak gerçekleşti.

GENİŞ TANIMLI GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜZDE 41,4

Raporda genç işsizliğine ilişkin detaylar da dikkat çekti.

“Covid-19 döneminin işgücü piyasalarında yarattığı tahribattan gençler daha fazla etkileniyor” denilen raporda, “Salgın döneminde gençler işgücü piyasasından daha hızlı çekildi. İşi olmayan milyonlarca genç ya iş aramayı bıraktı ya da işgücü piyasasına girişlerini geciktirdi” ifadelerine yer verildi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Covid-19 nedeniyle genç işsizliğinin oldukça yükseldiğinin altı çizilen raporda, “TÜİK genç işsizliğini 2021 4. çeyreğinde yüzde 21 olarak açıkladı. Ancak TÜİK verileri genelde olduğu gibi gençlerde de gerçek durumu yansıtmaktan uzak” denildi.

DİSK-AR olarak TÜİK verilerinden yararlanarak hesapladıkları 15-24 yaş arası genç nüfusta geniş tanımlı işsizlik oranının 2021 4. çeyreğinde yüzde 41,4 olduğu belirtilen raporda, “Böylece geniş tanımlı genç işsizliği dar tanımlı genç işsizliğinden 20,4 puan fazla olarak hesaplandı” ifadeleri yer aldı.

‘GENÇ KADINLARDA DURUM DAHA VAHİM’

Raporda, genç kadınlarda gerçek işsizliğin ise daha da vahim durumda olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“15-24 yaş arası erkeklerde dar tanımlı işsizlik yüzde 17,6 ve geniş tanımlı işsizlik yüzde 35,4 olarak gerçekleşti. 15-24 yaşarası genç kadınlarda ise dar tanımlı işsizlik TÜİK tarafından yüzde 27,2 olarak açıklanmışken geniş tanımlı işsizlik yüzde 51,3 olarak hesaplandı. Böylece dar tanımlı işsizlik geniş tanımlı işsizlikten erkeklerde 17,8 puan ve kadınlarda ise 24,1 puan yüksek seyretmektedir.”

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