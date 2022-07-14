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AB enflasyonun artmasını, büyümenin zayıflamasını bekliyor

Avrupa Komisyonu, 2022 ve 2023 için euro bölgesi enflasyon tahminini artırdı, büyüme tahminini düşürdü.

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AB enflasyonun artmasını, büyümenin zayıflamasını bekliyor

Avrupa Komisyonu büyük oranda Ukrayna’daki savaş nedeniyle bu sene ve önümüzdeki sene için euro bölgesi büyüme tahminini düşürürken, enflasyon tahminlerini yükseltti.

Avrupa Komisyonu tahminlerinde şu değişiklikleri yaptı:

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 7,6’YA ÇIKTI

Euro bölgesi 2022 büyüme tahmini yüzde 2.7’den yüzde 2.6’ya düşürüldü.

Euro bölgesi 2023 büyüme tahmini yüzde 2.3’ten yüzde 1.4’e indirildi.

Euro bölgesi 2022 enflasyon tahmini yüzde 6.1’den yüzde 7.6’ya çıkarıldı.

Euro bölgesi 2023 enflasyon tahmini ise yüzde 2.7’den yüzde 4’e yükseltildi. (REUTERS)

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