ABD’de üretici enflasyonu da beklentileri aştı

ABD'de üretici fiyatları ocak ayında yıllık yüzde 9,7 ile beklentilerin üzerinde arttı

Sozcu.com.tr

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ABD’de üretici fiyatları tedarik süreçlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle ocak ayında yüzde 1, yıllık yüzde 9,7 ile beklentilerin üzerinde artış kaydederken yüksek enflasyonun bu yıl etkilerini sürdürmeye devam edeceğine işaret etti.

Uzmanlar ÜFE’nin aylık yüzde 0,5, yıllık 9,1 artacağını tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı Aralık ayında ÜFE’yi yüzde 0,2 olarak açıklanmış daha sonra bu rakam​ yüzde 0,4 seviyesine revize etmişti. ​

ABD’de gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek üretici fiyatları Ocak ayında yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde artmıştı. Aralık ayında çekirdek ÜFE yüzde 0,5 olarak açıklanmış daha sonra bu rakam​ yüzde 0,6 seviyesine revize edilmişti.

ARALIK’TA DA 9,7 ARTMIŞTI

Aralık ayında yıllık bazda üretici fiyatları yüzde 9,7 olarak açıklanmış daha sonra bu rakam​ yüzde 9,8 seviyesine revize edilmişti.

Yıllık bazda çekirdek ÜFE Ocak ayında yüzde 8,3 ile beklentilerin üzerinde arttı. Aralık ayında yıllık bazda çekirdek ÜFE yüzde 8,3 seviyesinde açıklanmıştı. Çekirdek ÜFE’ye ilişkin tahminler yüzde 7,9 düzeyindeydi.

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