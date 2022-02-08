AB’den çip üretimi için milyarlarca Euro’luk plan

EC Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Çip Yasası'nın "2030'a kadar ilave kamu ve özel yatırımlarıyla 15 milyar Euro (17 milyar dolar) sağlayacağını" belirtti. Yeni plan doğrultusunda AB üye devletlerinin sektördeki öncü fabrikaları fonlaması için kolaylıklar da sağlanacak.

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Avrupa Komisyonu (EC), Avrupa Birliği’nin (AB) çip üretimi konusunda ABD’li ve Asyalı şirketlere bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda Avrupa’daki çip endüstrisini desteklemek için milyarlarca Euro’luk bir plan açıkladı.

EC Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Çip Yasası’nın “2030’a kadar ilave kamu ve özel yatırımlarıyla 15 milyar Euro (17 milyar dolar) sağlayacağını” belirtti. Yeni plan doğrultusunda AB üye devletlerinin sektördeki öncü fabrikaları fonlaması için kolaylıklar da sağlanacak.

30 MİLYAR EURO’LUK YATIRIMLARA EK

Leyen, “Bu (plan), NextGenerationEU, Horizon Europe ve ulusal bütçelerle halihazırda planlanmış 30 milyar Euro’luk kamu yatırımlarına ek olacak” diye ekledi.

AB’nin çip yasası tasarısı, 52 milyar dolarlık ABD Çip Yasası ile benzerlikler taşıyor. ABD, çip üretimi konusunda Çin’e karşı rekabet gücünü artırmak ve küresel çip darboğazını aşmak için çip yasasını hazırlamıştı. (REUTERS)



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