AKP’den elektrik faturası açıklaması: Tekrar revize edilebilir

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yüksek elektrik faturalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "150 kWh sınırı Cumhurbaşkanımız tarafından 210 kWh'ye çıkarıldı. Belki bu sınır tekrar revize edilebilir" dedi.

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AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Elektrik faturalarına ilişkin konuşan Kurtulmuş, “Şunu görmek lazım, elektrik faturaları bir günde bu noktaya gelmedi. 2021 yılı içerisinde Türkiye hazinesinden doğalgaz faturalarının yüzde 75’i devlet ödedi, elektrik faturalarının yüzde 25’ini devlet ödedi. Geçtiğimiz yıl verilen destek 100 milyar liradır. ÖTV’lerden de kamu vazgeçtiği için kamunun da kaybı 65 milyar lira” ifadelerini kullandı.

“REVİZE EDİLEBİLİR”

Faturaların vatandaşları derinden sarstığını vurgulayan Kurtulmuş, “Doğalgazdaki fiyatlar eksi olarak vatandaşa yansıdı buna rağmen yine de çok yüksek fatura. Fakat bir mazeret gibi söylemiyorum. Vatandaşlarımızı derinden sarstığını görüyoruz. 150 kwh sınırı Cumhurbaşkanımız tarafından 210 kwh’ye çıkarıldı. Belki bu sınır tekrar revize edilebilir. Bir evin 250 kwh elektrik kullandığı tahmin ediliyor. Zaruri olarak çıkan fiyatların vatandaşların üzerindeki baskılarını biliyoruz ve neler yapabiliriz düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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