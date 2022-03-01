Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 1 Mart 2022

Altının ons fiyatı, 1 Mart 2022 Salı günü 1.907 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 852 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.739 TL.

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Jeopolitik riskler gölgesinde ons altının yükselişi gram altını da yukarı yönlü etkiledi. Savaş yönlü gidişat halen önemini koruyor. Sabah saatlerinde gram altın 845 TL seviyelerini görüyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 845 TL, satış 852 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 843 TL. 9 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 1 Mart 2022 Salı günü 8.496 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.380 TL, satış 1.408 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.394 TL. 14 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.681, satış 5.739 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 5.682. 57 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.759 TL, satış 2.815 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.789 TL. 26 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.572 TL, satış 5.628 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.578 TL. 50 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.564, satış 5.620 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.566 TL. 54 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 1 MART 2022

Ekonomi uzmanlarının 1 Mart 2022 altın yorumları: Gram altında kurda ve ons altındaki yükselişin sınırlı kalması, bunun yanı sıra dün gün içi geri çekilmelerin yaşanması ile birlikte 840TL seviyesi aşağıda test edildi. Bugün de her iki üründe yükselişlerin sınırlı kalmasını bekliyoruz. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş ve yaptırımların uygulanmaya başlanmasına rağmen Türk Lirası'nda ve ons altında strese dayalı fiyatlamalar sınırlı kalmaya devam edebilir.

Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 850 ve 865 TL seviyesi direnç, 840 TL ve 830 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.