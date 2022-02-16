Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 16 Şubat 2022

Altının ons fiyatı, 16 Şubat 2022 Çarşamba günü 1.855 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 812 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.473 TL.

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Gram altın geçen hafta çoğunlukla 800 TL'nin sınırında işlem görürken cuma günü küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 810 TL'ye kadar yükselmişti. Dolar kurundaki yatay seyirden dolayı küresel altın fiyatlarındaki hareketleri takip eden gram altın, çarşamba günü 810 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 805 TL, satış 812 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 797 TL. 15 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 16 Şubat Çarşamba günü 8.122 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.316 TL, satış 1.343 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.318 TL. 25 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.418 TL, satış 5.473 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 5.370 TL. 103 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.633 TL, satış 2.687 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.636 TL. 51 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.321 TL, satış 5.375 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.272 TL. 103 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.309 TL, satış 5.363 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.261 TL. 102 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 16 ŞUBAT 2022

Ekonomi uzmanlarının 16 Şubat 2022 altın yorumları: Gram altın dün kar satışları etkili oldu ve %0.88 oranından değer kaybı ile 810.98TL seviyesinden gün tamamlandı. 811-810 TL bandı kısa vade açısında ilk önemli destekler olarak görülüyor. Son günlerde etkili olan yükseliş trendinin alt bandı konumunda olan bu desteklerin kırılması gevşeme eğilimi hızlandıracaktır.

Göstergelerin zayıflıyor olması geri çekilmenin hızlanabileceği gösteriyor. 801 ve 789 seviyeleri alt destekler olarak takip edilebilir. 839 seviyesini ise olası tepki denemelerinde ilk direnç olarak verebiliriz.