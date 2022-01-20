Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 20 Ocak 2022

Altının ons fiyatı, 20 Ocak Perşembe günü 1.839 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 800 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.384 TL.

Sozcu.com.tr

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Gram altın, hafta başında dolar kuru yükselişiyle 800 TL'nin üzerine çıktıktan sonra haftanın kalanında inişli çıkışlı bir seyir izlemişti. Küresel altın fiyatlarındaki yükselişi dolar/TL'deki düşüşten dolayı sınırlı yansıtan gram altın, perşembe sabah saatlerinde 795 TL civarında bulunuyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 793 TL, satış 800 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 795 TL. 5 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 20 Ocak 2022 Perşembe günü 7.953 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.295 TL, satış 1.321 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.314 TL. 7 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.330 TL, satış 5.384 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 5.356 TL 28 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.590 TL, satış 2.643 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.629 TL. 14 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.233 TL, satış 5.286 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.258 TL. 28 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.221 TL, satış 5.274 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.247 TL. 27 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 20 OCAK 2022

Ekonomi uzmanlarının 20 Ocak 2022 altın yorumları: Altın gram cinsi, günü 0.54% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 790.80'deki önemli direncini yukarı yönlü kırdı. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri 813.00 ve 839.00'de, destek seviyeleri ise 788.00 ve 762.00'de bulunmaktadır.

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