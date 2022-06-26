Asgari ücretlinin sepeti boşaldı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, ‘Milletin geçim derdi’ çalışmasının altıncısını yaptı. Ocak ayında marketten 41 kalem, mayısta 25 kalem ürün alabilen Dikbayır Ailesi’nin sepeti bu ay 21 kaleme düştü.

Deniz AYHAN

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ve eşi, ‘Milletin geçim derdi' çalışmasının altıncısını yaptı. Dikbayır, eşi Nigar Dikbayır ile birlikte 4 bin 253 TL asgari ücretli bir ailenin yaşam koşullarını canlandırdı. Kira, elektrik, doğalgaz, telefon, su gibi zorunlu faturaları ödedikten sonra ay sonuna kadar geçinebilmek için 200 TL ayıran Dikbayır'ın elinde alışveriş yapmak için de sadece 592 TL kaldı.

21 KALEME DÜŞTÜ

Market alışverişinde bu para yetmediği için, kırmızı biber, karabiber, limon ve salça iade edilip kasada kalırken, ocak ayında 41 kalem, mayıs ayında ise 25 kalem ürün alabilen Dikbayır Ailesi'nin sepeti bu ay 21 kaleme düştü. Hemen her ürün artarken, geçen ay 11.95 TL olan bir kutu sütün 17.95 liraya yükseldiği de görüldü.

ZAMSIZ ÜRÜN YOK

Dikbayır, “Piyasadaki yangın devam ediyor. Her şeye zam gelmiş, elektriğe, akaryakıta bu kadar zam gelirse, piyasa da etkileniyor. Bu millet ne yapacak, nasıl geçinecek? Ek bütçe istendi. Devlet altı ay önce topladığı verginin iki katını topluyor. Bu millet de vergisini veriyor. Ama milletimiz bu yönetimin israfına para yetiştiremiyor” dedi. Nigar Dikbayır da, “Özellikle süt ve süt ürünlerindeki artış dikkat çekici, asgari ücretlinin geçinebilmesi de market sepetini doldurabilmesi de mümkün değil'' diye konuştu.

Zorunlu harcamalardan markete para kalmıyor

Ümit ve Nigar Dikbayır'ın 4 bin 253 TL maaşı olan bir asgari ücretli için haziran ayında yaptığı zorunlu giderler alt alta dizildiğinde milletin ay sonunu neden getiremediği net biçimde ortaya çıkıyor. Buna göre elektrik, su ve doğalgaz faturaları, kira ve aidatı ödeyince elde zaten hemen hemen hiçbir şey kalmıyor. Ekmekten ulaşıma, çocuğun harçlığına zorunlu diğer ödemeler yapılınca market alışverişine sadece 592 TL kalıyor.