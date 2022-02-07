Bakan Nebati’den Londra’da art arda görüşmeler

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra’da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile görüştü.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İngiltere’nin başkenti Londra’da temaslarda bulundu.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptıkları birebir görüşmelerin çok olumlu geçtiğini belirtti.

TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ MESAJI

Nebati, paylaşımında “Türkiye Ekonomi Modelimizi ve atacağımız adımları aktarıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Yarın da görüşmelerimize devam edeceğiz” dedi.

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