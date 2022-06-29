Bankalar yeni kredileri durdurmuştu: BDDK’dan yeni hamle

BDDK, TL kredi kararının ardından oluşan belirsizlikleri gidermek için bugün dört büyük denetim şirketiyle toplandı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), TL kredilerle ilgili son yaptığı düzenleme sonrası oluşan kafa karışıklığı ve sorular için dört büyük denetim şirketinin teknik komiteleriyle bugün toplandı.

BDDK elinde belirli bir orandan fazla döviz nakdi olan bağımsız denetime tabi şirketlerin bankalardan yeni TL kredi almasını engelleyen bir karar aldığını cuma akşam açıklamıştı.

Kararın ardından oluşan belirsizlikler ve düzenleme detaylarından kaynaklanan kafa karışıklığı nedeniyle bazı bankalar yeni TL kredi kullandırımını durdurmuştu.

Konuya yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre, oluşan belirsizlikler ve soru işaretlerinin giderilmesine yönelik BDDK ve dört büyük denetim şirketinden bugün öğlen saatlerinde bir araya geldi.

‘KARAR ALINIRKEN BİLGİ VERİLMEDİ’

BDDK konu hakkında yorum yapmadı.

Türkiye’de 100’ün üzerinde denetim şirketi bulunurken pazarın büyük kısmı EY, KPMG, Deloitte ve PwC’den oluşan dört büyük şirketten oluşuyor.

Konuya yakın bir sektör yetkilisi, “Karar alınırken BDDK ne bankalara ne de denetim şirketlerine bilgi verdi. Ortada cevaplanması gereken çok soru var. Bu soruların ve kafa karışıklığının giderilmesi için de bugün BDDK ile denetim şirketleri toplanıyor” dedi.

Aynı kaynak, BDDK düzenlemesi nedeniyle çeyreklik ve yıllık denetimlerden, aylık denetim veya inceleme safhasına geçilmesinin yarattığı iş yüküne dikkat çekerek, “Dört büyük denetim şirketinde ortaya çıkan bu iş yükünün altından kalkabilecek yeterli eleman yok. Teknik donanım isteyen bir iş ve hemen çalışan bulunması çok zor” dedi.

SORU İŞARETLERİ HENÜZ GİDERİLMEDİ

BDDK cuma akşamı yaptığı açıklamanın ardından oluşan belirsizliği gidermek için pazar günü sekiz sayfadan oluşan teknik bir açıklama daha yaptı. Ancak sektör ve bankacılık kaynakları teknik konularda soru işaretlerinin ortadan kalkmadığını belirtirken bazı bankalar bu yüzden kredi vermeyi geçici olarak durdurdu.

Geçen iki günde bankalar tekrar kredi kullandırmaya başlarken, Reuters’ın gördüğü bir dökümana göre TL kredi kullanmak isteyen müşterilere bankalar tarafından taahhütname imzalatılmaya başlandı.

Söz konusu taahhütnamede kredi kapsamında müşterilere, BDDK’nın kararın uygun hareket edileceği imzalatılarak; karara aykırı bir durum olması durumunda bankanın herhangi bir zarara uğraması ya da banka aleyhine para cezasına hükmedilmesi halinde tüm zararın müşteri tarafından bankaya ödeneceği imza altına alınıyor. (REUTERS)

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