Benzine indirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki düşüş etkisiyle benzine bu gece indirim gelecek. Dün gece de motorine indirim gelmişti.

Sozcu.com.tr

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Motorinin ardından bu gece de benzine sınırlı bir indirim gelecek.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde litre fiyatı 48 kuruş düşecek.

Motorine dün gece 92 kuruş indirim gelmişti.

İndirimlerde son günlerde petrol fiyatlarında kaydedilen düşüş etkili olurken, döviz kurlarındaki artışlar akaryakıtta potansiyel indirimleri sınırladı.

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