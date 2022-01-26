Berberin fatura isyanı: Sanki kredi taksiti ödüyorum

Ankara’da 30 yıldır berberlik yapan Cesur Çabuk, SÖZCÜ WEB TV’ye konuştu. Çabuk, "Artık masrafları karşılayamıyoruz. 400 liralık elektrik faturam 1200 liraya çıktı. Sanki bankadan kredi çekmişim de, her ay taksit ödüyorum" dedi.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

Elektrik ve doğalgaza gelen zamlar berber esnafını bezdirdi. SÖZCÜ WEB TV'ye konuşan 30 yıllık berber Cesur Çabuk, “Artık masrafları karşılayamıyoruz. Eskisi gibi kazanç da yok. Dükkanın 8 bin liralık kirası, masraflarla birlikte 10 bin lira oluyor. 400 liralık elektrik faturam 1200 liraya çıktı. Sanki bankadan kredi çekmişim de, her ay taksit ödüyorum” diyerek, şunları söyledi:

– Milletin yastığının altındaki paraya göz diktiler, yastık altında para mı kaldı? Başımıza adam gibi bir adam gelsin, halka zulmediliyor. 50 yaşındayım, hiç böylesini görmedim.

8 BİN LİRA KİRA VERİYORUM

– Çok yıldık. Erkek berberiyiz, şu dükkâna 8 bin lira kira veriyorum. Binanın genel gideriyle birlikte 10 bin liraya mal oluyor. 400 lira gelen aylık elektrik faturam 1.200 lira oldu. Sanki bankadan kredi çekmişim de taksit ödüyorum. Benzinliğe gidiyoruz 100 liraya 7 litre mazot alabiliyorum. Pazara gidiyoruz, bir şey alamadan çıkıp geliyoruz.

50 YAŞINDAYIM, BÖYLESİNİ GÖRMEDİM

– Dükkânım bomboş. Kimse bizim halimizden anlamıyor. Milletin cebindeki, yastığının altındaki paraya göz diktiler. Dolar bir yükseldi, bir indirdi. Milletin yastığının altındaki parasını da çekti. Yazık değil mi ya? Yani bu halka reva mı yani? Biz böyle bir şey istemiyoruz. Başımıza adam gibi bir adam gelsin. 50 yaşındayım, böylesini görmedim, halka zulmediliyor.

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