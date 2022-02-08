Bloomberg: Nebati Londra’da ‘Enflasyon yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldi’ dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Londra temasları sürüyor. Yabancı yatırımcılarla görüşen Nebati, Türkiye'deki ekonomik durum hakkında konuştu. Bloomberg'in iddiasına göre Nebati yatırımcılara enflasyonun yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Londra’da gerçekleştirdiği toplantıda yabancı yatırımcılarla yaptığı toplantılarda Türkiye'deki ekonomik durumla ilgili konuştu.

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg’in iddiasına göre Nebati, enflasyonun yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldiğini söylediğini belirtti.

‘KUR MEVCUT SEVİYELERDE KALACAK’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra’da yabancı fon yatırımcıları ve banka yöneticileriyle bir araya geldi. Bloomberg’e bilgi veren konuya yakın kaynaklara göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Londra'da düzenlenen toplantıda yatırımcılara kurun mevcut seviyelerde kalacağını söyledi.

Nebati ayrıca haftasonu Dolar/TL kuruyla uyumlu enflasyon için yeni önlemler ile yastık altı altın için yeni adımlar açıklanacağı bilgisini verdi. Nebati gerekirse kredi garanti fonunun artırılabileceği mesajını verdi.

Nebati ayrıca yabancı yatırımcılara Türkiye'deki enflasyonun yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldiğini söyledi.

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