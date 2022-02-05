Bodrum, Urla ve Çaycuma’da 106 dönüm arazi haraç mezat satıldı

AKP iktidarı, Türkiye'nin en güzel köşelerindeki cennet arazileri haraç mezat satmaya devam ediyor. Bodrum, Urla ve Çaycuma'da toplam 106 bin metrekare yüzölçümlü taşınmaz 543 milyon liraya özelleştirme yoluyla Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla satıldı.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, 6 önemli arazi daha haraç mezat satıldı. Türkiye’nin incisi gözde ilçeleri İzmir Urla, Muğla Bodrum ve Çaycuma’daki toplam 106 bin metrekareden daha geniş araziler 543 milyon liraya özelleştirme yoluyla satıldı.

İşte bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları:

1. URLA İÇMELER’DE 11.7 DÖNÜM 89 MİLYON TL

Hazine adına kayıtlı İzmir Urla İçmeler Mahallesi’nde bulunan 11 bin 776 metrekare yüzölçümlü tanışmazın 89 milyon liraya Nuça Enerji’ye satılmasına,

2. URLA İÇMELER’DE 28.7 DÖNÜM 201 MİLYON TL

Hazine’ye ait Urla İçmeler’dei 28 bin 742 metrekare taşınmazın 201 milyon liraya Çekiçoğlu Makina Medikal’e satıllmasına,

3. URLA İÇMELER’DE 18 DÖNÜM 149 MİLYON TL

Hazine adına kayıtlı Urla İçmeler’deki 18 bin 93 metrekare taşınmazın 149 milyon liraya Çekiçoğlu Makina Medikal’e satılmasına,

4. BODRUM’DA 22 DÖNÜM 44.7 MİLYON TL

Hazine adına kayıtlı Muğla Bodrum Konacık Mahallesi’ndeki 22 bin 38 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 44.7 milyon liraya SDK Yapı Sanayi’ne satılmasına,

5. BODRUM’DA 14.3 DÖNÜM 45.2 MİLYON TL

Hazine’ye ait Bodrum Gökçebel Mahallesi’ndeki 14 bin 391 metrekare taşınmazın 45.2 milyon liraya Alinda Danışmanlık’a satılmasına,

6. ÇAYCUMA’DA 11.4 DÖNÜM 14.2 MİLYON TL

Sümer Holding’e ait Zonguldak Çaycuma’daki 11 bin 473 metrekare taşınmazın 14 milyon 258 bin liraya İbrahim Ece’ye satılmasına

karar verilmiştir.

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