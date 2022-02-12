Boş su kuyusuna bile elektrik faturası

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ereğli'de çiftçilerle bir araya geldi. Üretim yapamayacak duruma geldiklerini anlatan çiftçiler, boş olan sulama suyu kuyusuna bile 600 TL elektrik faturası geldiğinden yakındı.

Sozcu.com.tr

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CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ereğli ilçesini bağlı Yeniköy bölgesinde çiftçilerle bir araya geldi.

Yeniköylü çiftçi Salim Ulucan, gübre ve tohum fiyatlarının aşırı derecede artması nedeniyle bu yıl ekim gerektiği kadar yapamadıklarından yakındı. Ekim yaptıkları tarlalara gübre atamadıklarını ifade eden Sami Ulucan, giderlerin gelirleri kurtarmadığını belirtti.

Boş olan sulama suyu kuyusuna 600 lira tutarında elektrik faturası geldiğini anlatan Salim Ulucan, “İki ay sonra sulama sezonu başlayacak; o zaman ne kadar fatura gelecek tahmin bile etmek istemiyorum, çok korkuyorum” diyerek artan elektrik maliyetlerine tepki gösterdi.

‘BAŞKA İŞİMİZ OLMADIĞI İÇİN DEVAM EDİYORUZ’

Diğer yandan da hayvancılık yapmaya gayret gösterdiğini belirten Salim Ulucan, “Kâr edemiyoruz ama yapacak başka işimiz olmadığı için hayvancılık yapmaya devam ediyoruz” dedi.

“Yem fiyatları sürekli değişiyor. Dolara bağlı artış oluyor. Soya ekimini desteklemek, yemin hammaddesini üretmek bu kadar mı zor?” diye soran Ulucan,

“TMO'nun yurt dışından 4 liraya ithal etiği arpayı çiftçiye 2 liraya verdiğini anlatan Çiftçi Ulucan, aradaki farkın da çiftçinin cebinden çıktığına değinerek, “Hayvan sayısına göre arpa veriliyor. Büyük çiftlik sahipleri TMO'nun arpalarını bitiriyor” ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİ TÜCCARIN İNSAFINA KALDI

TMO’nun yerli çiftçiden hububat alımı yapmadığını da belirten çiftçi “TMO sadece taban fiyatını açıklıyor. Biz de tüccarın eline kalıyoruz. Tüccar ne derse o fiyata veriyoruz. Artık gençler de çiftçilik yapmıyor. Göç sorunu büyüyor” diye konuştu.

Yeniköy'de bir zamanlar 70'e yakın üreticinin şekerpancarı ektiğini söyleyen bir başka çiftçi ise şu anda köye şekerpancarı eken çiftçi sayınının 10 civarında olduğuna dikkat çekerek, “Onlar da mecburiyetten ekiyor. 420 lira olan taban fiyat desteklerle birlikte 875 liraya çıktı. Ama kurtarmıyor. Şekerpancarı taban fiyatının en az 1000 lira olması gerekiyor. Ayrıca girdi maliyetleri mutlaka düşürülmeli. Yoksa istediğiniz kadar taban fiyatını yükseltin çiftçi yine kar edemez” uyarısında bulundu.

‘TÜRKİYE’DE TARIM DARBOĞAZDA’

Gürer ise çiftçilerin feryadının aslında ülke genelindeki çiftçilerin ortak sesi olduğunu belirtti.

“Gittiğimiz he yerde aynı sorunlarla karşılaşıyoruz” diyen Gürer,

“Girdi maliyetlerinin yüksek olması, üreticinin ektiğinden kar edememesi gibi sorunlar çiftçiyi tarımdan uzaklaştırıyor. Türkiye'de ne yazık ki tarım ciddi bir darboğaza girmiş bulunuyor; Girdi maliyetleri düşmeden çiftçi mutlu olamayacak mutlaka bir çözü yolu bulunmalı. Şeker pancar için daha Mart sonu ekim yapılacak taban fiyat açıklandı ancak çiftçi bu taban fiyattaysa mutlu değil” ifadelerini kullandı.

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