Çin ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü

Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.8 ile tahminlerin üzerinde büyüdü. Ancak tüketim harcamaları, gayrimenkul ve ihracat sektörlerinde yavaşlama olduğunu gösteren mart ayı verileri, savaş ve salgın nedeniyle zaten zayıflamış olan ekonomik görünüm üzerindeki baskıları artırdı.

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Çin istatistik kurumunun verilerine göre, gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) yılın ilk çeyreğinde geçen yıla kıyasla yüzde 4.8 büyüdü.

Ancak tüketim harcamaları, gayrimenkul ve ihracat sektörlerinde yavaşlama olduğunu gösteren mart ayı verileri, savaş ve salgın nedeniyle zaten zayıflamış olan ekonomik görünüm üzerindeki baskıları artırdı.

Reuters anketine katılan ekonomistler yüzde 4.4 büyüme tahmininde bulunmuştu.

Çin ekonomisi geçen yılın yılın son çeyreğinde yüzde 4 büyümüştü.

ENFLASYONU ARTIRMA İHTİMALİ OLAN BÜYÜME

Bir yandan enflasyonu yükselten emtia ve navlun fiyatlarındaki artış ile mücadele ederken diğer yandan enflasyonu daha fazla artırma ihtimali olan ekonomik büyümeyi destekleyici politikalarına devam eden Çin yönetimi ikisi arasında denge kurmakta zorlanıyor.

Yılın ilk iki ayına sürpriz bir şekilde güçlü başlangıç yapılması manşet rakamlarının artmasına neden olurken GSYH ocak-mart döneminde çeyreklik bazda yüzde 1.3 artış kaydetti. Bu veriye ilişkin beklentiler yüzde 0.6 artış olacağı seviyesindeyken geçtiğimiz çeyrekte artış yüzde 1.5 seviyesine revize edildi.

BAZI ANALİSTLER RESESYON RİSKİNE DİKKAT ÇEKTİ

Uzmanlar, Shanghai ve diğer bölgelerde uygulanan corona virüsü yasaklarının uzaması nedeniyle nisan ayında verilerin büyük ihtimalle zayıflayacağını söylerken bazı analistler resesyon riskinin arttığı uyarısında bulunuyor.

Eş zamanlı olarak açıklanan mart ayı sektörel verileri ise, perakende satışların geçen yıla göre yüzde 3.5, piyasa değerine göre gayrimenkul satışlarının ise yüzde 26.2 daraldığını gösterdi.

İhracatın ekonomik büyümeye katkısı da geriledi. (REUTERS)

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