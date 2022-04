Deli dumrulu da liralaştırmak istiyor

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, döviz ödemeli kamu-özel işbirliği sözleşmelerinin Türk Lirası’na çevrilmesini istediğini ve bu konuda herkesten destek beklediğini söyledi.

Erdoğan SÜZER

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçenden de geçmeyenden de para alındığı için ‘Deli Dumrul' adı verilen kamu-özel işbirliği (KÖİ) projelerindeki dövizli sözleşmelerin TL'ye çevrilmesini istediklerini söyledi. Yılın ikinci enflasyon bilgilendirme toplantısında liralaşma stratejisine yer veren Kavcıoğlu, ülke genelindeki tüm ödemelerde TL kullanılmasına büyük önem verdiklerini ve bunun için kapsamlı çalışma yürüttüklerini anlattı. Soruları da yanıtlayan Kavcıoğlu, SÖZCÜ'nün, “Liralaşma stratejisi kapsamında her alanda TL'nin kullanılması gerektiğini söylüyorsunuz. Ancak kamu-özel işbirliği projelerindeki ödemeler halen dövizle yapılıyor. KÖİ sözleşmelerinin TL'ye dönüştürülmesi konusunda ne düşünü- yorsunuz” sorusuna şu yanıtı verdi:

‘TL'YE EVRİLECEKTİR'

“Dolarizasyon, sürdürülebilir fiyat istikrarına zarar veriyor. Kur artışlarının enflasyon üzerinde çok büyük olumsuz etkisi var. Geçen yıl sonunda başlattığımız liralaşma çok önemli sonuçlar doğurmaya başladı. Bu, hepimizin arkasında durması gereken bir süreç. Söylediğiniz tüm konular (KÖİ sözleşmeleri) bu noktaya evrilecektir. Türkiye'nin global bir dünya içerisinde dünya ile ticaret yaptığını da göz ardı etmeyelim. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın aldığı kararlara baktığımızda taraflar önemli. Bunlar yurtdışı taraflar… Bu noktada da süreç içerisinde tedricen alınacak kararlarla bizim arzuladığımız noktaya gelineceğini düşünüyoruz. Bu yöndeki kararları da destekliyoruz.”

Enflasyon tahminlerini üç ayda bir yukarı yönlü revize etti

Her 3 ayda bir enflasyon raporu yayımlayarak kamuoyunu enflasyondaki gelişmeler ve öngörüler konusunda bilgilendirmeye çalışan Merkez Bankası, enflasyon tahminlerinde hedefi bugüne kadar hiç vuramadı. Enflasyon hedeflerinin yanına bile yaklaşamayan Merkez Bankası, enflasyon tahminlerini de her 3 ayda bir yukarı yönlü revize etmek zorunda kalıyor. Örneğin 2015 yılında yüzde 5.5'le başlayan enflasyon tahmini her 3 ayda bir yukarı yönlü revize edilmesine rağmen gerçekleşme daha yüksek oldu. Aynı şekilde 2016, 2017, 2018, 2020 yıllarında da durum değişmedi. 2019 yılında geçici bir istisna yaşanırken 2022'de de benzer tablo yaşanıyor.