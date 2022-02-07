Diyanet, Kudüs gezisi ödemelerini dolarla alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Covid-19 salgını nedeniyle bir süre ara verdiği Kudüs turlarına bu yıl yeniden başlama kararı aldı. 3 gece 4 gün sürecek olan turlar, doğrudan dolar alınarak gerçekleştirilecek.

Ali Ekber ERTÜRK

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Daha önceleri, yükselen dolara karşı tepki ortaya koyup dolar karşılığı TL ile ödeme yapılırken, bu kez doğrudan dolarla ödeme yapılacak. Ücretler de, tutulan oda durumuna göre, 775 dolar ile 895 dolar arasında olurken, kandile denk gelen günlerde bu ücret 1.083 dolara kadar yükseliyor. Turuna göre 0-2 yaş arası bebekler için 195, 3-5 yaş arası çocuklar için 625 ile 445, 6-11 yaş arası çocuklar için de 890, 715, 780, 600 dolar ücret biçildi.

PROGRAMDA NELER VAR

– Yıl boyunca sürecek turların programında yer alan bazı ziyaretler şöyle: Hz. İbrahim, Hz. İshak, Hz. Yakup (a.s) ve eşlerinin kabirlerini ziyaret, El Halil'de öğle namazı, Beytüllahim'e transfer ve öğle yemeği, Hz. İsa'nın doğduğu yer olarak inanılan Beşik Kilisesi'nin gezilmesi, Beytüllahim'de Hz. Ömer Camii'nde ikindi namazının kılınması ardından Kudüs'e dönüş, akşam yemeği, akşam ve yatsı namazları için Mescid-i Aksa'ya gidiş…