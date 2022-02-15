Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 15 Şubat 2022

Dolar 15 Şubat Salı günü 13.58 TL'den işlem görüyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde, Rusya – Ukrayna geriliminin devam etmesi ile birlikte küresel piyasalardaki risk iştahının zayıf seyretmeyi sürdürdüğü takip edildi. Yılbaşından bu yana, yukarıdaki 13.87 ve aşağıdaki 12.88 seviyeleri arasında işlemler görülen dolar kurunda; son 3 haftada ise 13.65-13.25 aralığında gelgitler görülüyor.

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İçerisinde bulunduğumuz haftaya 13.47 seviyelerinde başlangıç yapan USDTRY paritesi haftanın ilk işlem gününde bir miktar kademeli yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirdi. Bu hareketlenmeler ile birlikte parite haftanın ikinci işlem gününe 13.58 seviyelerinde başlangıç yaptı. Haftanın ikinci işlem gününe başlarken artık gözler yavaş yavaş TCMB kanadına dönüyor. Banka Perşembe günü para politikası kurulu toplantısını gerçekleştirecek ve toplantı sonrasında faiz oranı kararı açıklanacak.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.58 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.358 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 15 ŞUBAT 2022

Ekonomi uzmanlarının 15 Şubat 2022 Dolar yorumları: Dolar/TL kuru dünkü işlemlerde 13,49– 13,60 aralığında hareket etti. Güne 13,52 seviyesinden başlayan kurun kapanışı yeniden 5 günlük AO (13,53) üzerinde gerçekleşti. Kurda yaşanan kısa vadeli yükselişlerin 13,65 – 13,70 seviyesinden tepkiyle karşılaştığı izlenmektedir. 13,65 – 13,70 aralığı kısa vadeli direnç bölgesi olarak takip edilebilir. 13,70 üzerinde geçilmesi halinde 13,90 direnci test edilebilir. Aşağı yönde 13,40 – 13,30 bölgesi kısa vadeli destek noktasıdır. 13,30 altına geçilmesi halinde 13,05 desteğinden tepki bulması beklenebilir.

Kurda son altı haftalık işlemler 13,30 – 13,90 bölgesinde gerçekleşti. Kısa vadeli yönün belirlenmesi adına 13,30 – 13,90 bölgesi dışındaki fiyatlamalar önemli olabilir. Yarın ki FOMC toplantı tutanakları ve Perşembe günü TCMB'nin faiz kararı kurda volatilitenin artmasını sağlayabilir. Bugün ABD'de ocak ayı ÜFE yurt içinde ise merkezi yönetim bütçe açığı takip edilecek.