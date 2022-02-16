Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 16 Şubat 2022

Dolar 16 Şubat 2022 Çarşamba günü 13.63 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru dar bir aralıkta dalgalanmasını sürdürüyor. Yarın açıklanacak olan TCMB faiz kararı yön konusunda belirleyici olabilir.

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Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bazı birliklerin geri dönmeye başladığını duyurması ile birlikte dün GoÜ para birimleri ruble öncülüğünde değer kazanırken, Türk lirasının ise dolar karşısında %0,05'lik düşüşle en alt sıralarda yer aldığı ve negatif ayrıştığı gözlendi. Bununla birlikte 13,70 seviyesine doğru yükselerek yaklaşık son 1 ayın en yüksek seviyelerine yükselmesi sonrası günü 13,60 civarından tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 518,9 baz puana gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi %21,91'den kapandı.

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.63 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.363 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 16 ŞUBAT 2022

Ekonomi uzmanlarının 16 ŞUBAT 2022 dolar yorumları: Yatay bir bandın içerisinde yer alan Dolar/TL için bu bölgeden çıkılmadan işlem yapılması riskli sayılabilir. Orta vadeli önemli bir bölge olan 13.20-13.10 bandı 22 günlük üssel hareketli ortalama bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin kırılması ile birlikte orta vadeli bir düşüş hareketi başlayabilir. yukarıda ise 13.75 üstü kapanışlarla alımlar güçlenebilir.

Bu sabah itibariyle dolar endeksi 96.00 seviyelerinde bulunurken 10 Yıllık ABD tahvil getirisi 1.91 seviyelerinde seyrediyor.