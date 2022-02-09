Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 9 Şubat 2022

Dolar 9 Şubat 2022 Çarşamba günü 13.60 TL'den işlem görüyor. Hafta içerisinde dalgalı bir seyir izleyen USDTRY paritesi yeni günde de 13.55 seviyelerinde fiyatlamalar gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz işlem gününde 13.64 seviyelerine kadar yükselmesine rağmen gün sonuna doğru gelen satışlarla günü 0.09% yükselişle 13.52 seviyesinden tamamladı.

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Yılbaşından bu yana, yukarıdaki 13.87 ve aşağıdaki 12.88 seviyeleri arasında işlemler görülen kurda; son 3 haftada ise, kabaca 13.65-13.25 aralığında gelgitler görülüyor. Dolar kuru dün gün içerisinde 13,66 seviyesi üzerine tırmanmasının ardından akşam saatlerinde yönünü aşağı çevirdi ve günü düşüşle tamamladı.

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.60 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.360 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 9 ŞUBAT 2022

Ekonomi uzmanlarının 9 ŞUBAT 2022 dolar yorumları: Dolar/TL kuru geçtiğimiz hafta 13,57 – 13,66 aralığında hareket etti. Güne 13,59 seviyesinden başlayan kurda gün içinde yaşanan yükselişin 13,65 direnç seviyesinden tepkiyle karşılaştığı görüldü. Kurda yaşanan kısa vadeli yükselişlerin 13,70 seviyesinden tepkiyle karşılaşması beklenebilir. Aşağı yönde 13,55 kısa vadeli destek noktasıdır. 13,55 altında geçilmesi halinde 13,40 -13,30 aralığı bir sonraki destek bölgesi olarak izlenebilir.

Kurda son bir aylık işlemler 13,30 – 13,90 bölgesinde gerçekleşti. Kısa vadeli yönün belirlenmesi adına 13,30 – 13,90 bölgesi dışındaki fiyatlamalar önemli olabilir. Dün ABD tarafında açıklanan aralık ayı ticaret açığı 80,7 milyar dolar oldu. Beklenti 83 milyar dolar seviyesindeydi. Yarın açıklanacak ABD tüketici enflasyonu dolar endeksinde oynaklığı artırabilir. Cuma günü yurt içinde cari denge ve sanayi üretimi takip edilecek.