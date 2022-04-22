Doların patronları vites yükseltiyor: Fed Başkanı Powell’dan kritik açıklama

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell mayıs başında 50 baz puan faiz artırımı gerekebileceğini söyleyerek para politikasında hızlı sıkılaşmaya işaret etti.

Sozcu.com.tr

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Fed Başkanı Jerome Powell, bundan sonra para politikasının daha agresif adımlarla sıkılaştırılacağına işaret ederek merkez bankasının 3-4 Mayıs’taki politika toplantısında 50 baz puan faiz artırımını ele alacağını söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) toplantısına katılan Powell, küresel ekonominin ele alındığı bir konuşma sırasında ABD’de enflasyonun Fed’in yüzde 2 hedefinin yaklaşık üç katı üzerinde seyretmesi göz önüne alındığında daha hızlı hareket etmenin uygun olacağını söyledi.

50 BAZ PUAN MASADA

“50 baz puanlık faiz artırımı mayıs ayında düzenlenecek toplantıda ele alınacak” diyen Powell, 50 baz puanlık faiz artırımı bekleyen yatırımcıların Fed’in fiyatlardaki yükseliş ile mücadelesine “genel olarak uygun bir reaksiyon gösterdiğini” belirtti.

Powell’ın dünkü açıklamalarının Fed’in bir sonraki toplantısından önce gerçekleştirdiği son açıklamalar olduğu düşünülüyor.

BÜYÜME VE ENFLASYON UYARISI

Öte yandan Fed’in ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı Bej Kitap raporunun nisan sayısını dün yayımlanmıştı.

Fed, ABD ekonomisinin nisan ortasına kadar ılımlı bir hızda büyüdüğünü, ancak artan fiyatlar ve jeopolitik gelişmelerin belirsizlik yarattığını ve bunun gelecekteki büyüme görünümünü gölgelediğini söyledi.

Enflasyonla ilgili sorunların güçlü kalmaya devam ettiğine dikkat çekilen raporda, firmaların hızla artan girdi maliyetlerini müşterilere yansıtmaya devam ettiği belirtildi. Raporda, çoğu şirketin gelecek aylarda enflasyonist baskıların devam etmesini beklediği bildirildi.

GÖZLER FED’DE

Para politikasını sıkılaştırmaya başlayan Fed'in faiz artışlarında hızlanıp hızlanmayacağı piyasalar tarafından dikkatle takip ediliyordu.

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) bir sonraki toplantısı mayıs ayında yapılacak. Yıllık takvime göre, FED faiz kararı toplantısı 3-4 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak.

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