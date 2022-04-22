Dolarizasyon tam gaz sürüyor

Kur korumalıda artış sürerken şirketler döviz biriktirmeye devam ediyor. Her 100 lira karşılığındaki mevduatın 70’i döviz veya dövize endeksli hesaplarda tutuluyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Merkez Bankası verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatında artış devam ediyor. Verilere göre, son haftada bireyler sınırlı da olsa satış yaparken, şirketler döviz alımı yaptı ve toplam döviz mevduatları 1.1 milyar dolar artarak 216.7 milyar dolar oldu. Böylece bireylerin ve şirketlerin döviz ve dövize endeksli mevduat toplamının toplam mevduattan aldığı pay yüzde 70'e ulaştı. Başka bir ifade ile bankalardaki her 100 liralık mevduatın 70 lirası döviz veya dövize endeksli tasarruflardan oluşuyor.

ÇOĞUNLUKLA EURO

15 Nisan ile biten haftada parite etkisinden arındırılmış olarak 780 milyon dolar artan döviz mevduatlarında şirketler 956 milyon dolarlık alım yaptı. Bireyler ise 175 milyon dolarlık satış yaptı. Tüzel kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı 44 milyon dolar, Euro cinsi döviz mevduatının parite etkisinden arındırılmış olarak dolar karşılığı 879 milyon dolar büyüdü. Bireyler ise dolarda 182 milyon dolarlık, altında 137 milyon dolarlık satış gerçekleştirirken, Euro hesaplarının 135 milyon dolar değerinde büyüdüğü görüldü. Öte yandan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 15 Nisan tarihli bankacılık verilerini açıkladı.

DÖVİZE ENDEKSLİ

Buna göre, Kur Korumalı TL Mevduat (KKM) miktarı, 15 Nisan itibarıyla 756.6 milyar TL'ye (51.6 milyar dolar) yükseldi. Bir haftalık artış yaklaşık 28 milyar TL oldu. KKM ile beraber bankalarda bulunan TL mevduatlar 15 Nisan haftasında 58 milyon TL artarak 2 trilyon 530 milyara çıktı. Böylece toplam vadeli TL mevduat içinde KKM oranı yüzde 29.1'e yükseldi. Toplam mevduat içinde döviz ve altın mevduatın oranı ise yüzde 57.2 oldu. Döviz ve Kur Korumalı Mevduat'ın toplam mevduat içindeki payı da yüzde 69.6 oldu.

Merkez Bankası: Liralaşma odaklı yaklaşım sürecek

– Merkez Bankası (TCMB) 14 Nisan'da politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttuğu Para Politikası Kurulu Toplantısı'nın özetinde liralaşma stratejisine odaklı yaklaşımın süreceği yinelendi. Kurul, “Para politikasında sürdürülebilir fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda finansal istikrara yönelik riskleri de gözeten liralaşma odaklı bir yaklaşım sergilenmeye devam edilecektir” ifadesini korudu. Özette, bir hafta önceki kararda yayımlanan “makro ihtiyati politika setinin güçlendirilmesine karar verildi” ifadesi de yer aldı.