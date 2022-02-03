ECB rekor seviyedeki enflasyona rağmen para politikasını değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikasını değiştirmedi. Ancak 19 ülkenin bulunduğu euro bölgesinde enflasyonun geçen ay yüzde 5.1'e yükselmesi ECB ve ECB Başkanı Christine Lagarde'yi zor durumda bırakıyor.

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) enflasyonun yeni rekor seviyeyi görmesine rağmen para politikasını değiştirmedi.

Banka politika faizini yüzde 0, marjinal fonlama faizini yüzde 0,25, mevduat faizini yüzde eksi 0,50’de tuttu.

ECB’nin bugünkü toplantısında para politikası değişikliğinin gündeme gelmesi beklenmiyordu. Ancak 19 ülkenin bulunduğu euro bölgesinde enflasyonun geçen ay yüzde 5.1’e yükselmesi ECB ve ECB Başkanı Christine Lagarde’yi zor durumda bırakıyor.

BEKLENTİLERE PARALEL

ECB aralık ayındaki para politikası toplantısında aldığı kararları teyit etti. ECB Aralık ayındaki para politikası toplantısında, önümüzdeki çeyrekte, 1.85 trilyon euro değerindeki Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) kapsamında önceki iki çeyrekte satın aldığından biraz daha düşük bir hızla tahvil satın alacağını ve bu alımların beklentilere paralel olarak önümüzdeki mart ayında sona ereceğini açıklamıştı.

ECB, politika faizini sıfırda, mevduat faizi oranını eksi yüzde 0.5’te sabit tuttu.

Reuters anketine katılan ekonomistler politika faizinin sıfırda, mevduat faizinin eksi yüzde 0.5’te tutulmasını bekliyordu.

Dikkatler ECB Başkanı Christine Lagarde’nin TSİ ile 16.30’da düzenleyeceği basın toplantısına çevrildi. (REUTERS)



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