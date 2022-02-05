Eksi reel faizde dünya 5’incisiyiz

Türkiye’de reel faiz, ocak ayında eksi %21.5 seviyesinden eksi %34.7’ye geriledi. Türkiye Etiyopya’yı da geride bırakarak dünyanın en düşük reel faizini uygulayan beşinci ülkesi oldu.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Türk Lirası'nın kırılgan hale getiren negatif reel faiz yükselen enflasyonla birlikte giderek derinleşiyor. Merkez Bankası'nın hükümetin yönlendirmesiyle uyguladığı para politikası reel faizi dünyanın en düşük seviyesine itti. Resmi verilere göre %48.69 ile son 20 yılın rekorunu kıran yıllık enflasyona göre ayarlanmış reel faiz, ocak ayında eksi %21.5 seviyesinden eksi %34.7'ye geriledi.

ETİYOPYA'YI GEÇTİ

Böylece en düşük reel faiz veren ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye bu ay Etiyopya'yı da geride bırakarak beşinci sıraya yerleşti. Türkiye, Venezuela (-%633.3), Sudan (-%318.4), Lübnan (-%216.2), Surinam (-%53.3) ardından dünyanın en düşük ve standart dışı reel faizini uygulayan ülkeler liginde göze çarpıyor. Dünyanın 165 ülkesinde reel faizin negatif bölgede yüzde 10'un üzerine çıktığı ülke sayısı sadece 10.

KORUMASIZ KALDI

Analistler, Türkiye'de negatif reel faizin TL'yi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaştırma politikasından güç kazanan dolara karşı kırılgan hale getirdiğine dikkat çekiyor. Başta ABD Merkez Bankası olmak üzere gelişmiş ülkelerde artan faizlerin yaratacağı yatırım alternatifi, sermaye hareketlerinde gelişmekte olan ülkelerin aleyhine bir durum yaratıyor.

Liralaşma stratejisi enflasyona tampon olamaz

■ Sesmir Başkanı ve Japan Credit Rating'in (JCR) Eurasia eski Başkanı Orhan Ökmen, politika faizinin seviyesi doğru tespit edilinceye kadar, kalıcı istikrar sağlanamayacaını söyledi. Mevduat ve kredi faiz oranlarından iyice ayrışan politika faizinin normal seviyesine ulaşıncaya kadar para piyasalarında ve fiyatlama davranışlarında kalıcı istikrar sağlanmasının teknik olarak mümkün olmadığını belirten Ökmen, “Liralaşma stratejisinin enflasyon artışlarına karşı tampon görevi üstlenebilmesi için para politikasının Ortodoks politikalarla güçlendirilmesi gerekir” dedi.