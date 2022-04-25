Elon Musk ve Twitter satış görüşmeleri için masada

Twitter yönetimi, ünlü milyarder Elon Musk'ın satın alma teklifi için toplandı. Şirket kaynakları satın almanın bu hafta tamamlanabileceği görüşünde.

Sozcu.com.tr

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Twitter yönetim kurulu üyeleri, şirketi Elon Musk’a satmak için görüşmelere devam ediyor. Şirket bu hafta içinde bir anlaşmaya varabilir. Taraflar, ünlü milyarderin sosyal medya şirketi için önerdiği 43 milyar dolarlık teklifi görüşmek üzere bu hafta sonu toplandı.

Wall Street Journal’a konuşan şirket kaynaklarına göre, yönetim kurulu üyeleri ve Musk teklifi görüşmek üzere dün bir araya geldi. Kaynaklar, çözülmesi gereken sorunlar olmasına rağmen görüşmede ilerleme kaydedildiğini ancak anlaşmaya varacaklarının garantisi olmadığını açıkladı.

GÖRÜŞMELER İLERLİYOR

New York Times’a bilgi veren kaynaklar ise dünyanın en zengin insanı olan Musk’ın hisse başına 54,2 dolarlık teklif vermesinin ardından şirketin 11 yönetim kurulu üyesinin bu teklifi ciddi bir şekilde değerlendirmeye aldığını açıkladı. Ayrıca kaynaklar görüşmelerin akıcı ve hızlı ilerlediğini söyledi.

Twitter’da yüzde 9,2’lik hisse satın alan Musk, 14 Nisan’da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı bildirimde Twitter’ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

‘ZEHİR HAPI’ DEVREYE GİRMİŞTİ

Twitter, 14 Nisan’da yapılan teklife sıcak bakmamış ve Musk’ın hissesini artırmasını engellemek için ‘zehir hapı’ önlemi almıştı. Zehir hapı olarak adlandırılan önlemle şirket, potansiyel alıcı dışındaki mevcut hissedarların daha düşük fiyata hisse satın alma hakkını koruyor.

Ancak Musk’ın 46,5 milyar dolarlık finansmana sahip olduğunu açıklamasından ve Twitter’ın borsada sarsılmasından sonra şirket duruşunu değiştirdi ve müzakerelere kapı açtı.

HİSSEDARLAR İSTEKLİ

Bunun yanında bazı Twitter hissedarlarının da Musk’ın satın alımına destek verdiği bildirildi. Twitter’da 160 milyon dolar değerinde yaklaşık yüzde 0,4 hisseye sahip olan Thrivent Asset Management şirketinin fon yöneticisi Lauri Brunner, Musk’ı yetenekli biri olarak gördüğünü belirtirken, “Tesla’da iyi bir sicili var” dedi.

Şirkette 950 bin hisseye sahip olan Bandera Partners’ın portföy yöneticisi Jeff Gramm da “Şirket sekiz yıl önce halka açıldıktan bu yana hisseler hiçbir yere gitmedi. Bunun için Musk ile ilişki kurulmalı” dedi.

TWİTTER MUSK’I ARAŞTIRIYOR

Öte yandan Reuters’ın aktardığına göre, şirket kaynaklardan biri, Musk hakkında soruşturma olup olmadığı konusunda araştırma yapıldığını açıkladı. Kaynak, düzenleyici kurumların Musk ile ilgili devam eden bir soruşturması olup olmadığı konusunda Twitter’ın daha fazla bilgi edinmeye çalıştığını belirtti.

Kaynağa göre, Musk’a yönelik herhangi bir soruşturma olması durumunda Twitter’ın satış görüşmelerinin tamamlanması açısından bir risk oluşabilir.

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