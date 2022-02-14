Emekliler isyan etti: Bizi diri diri mezara gömdüler

Hükümetin emeklileri diri diri mezara gömdüğünü söyleyen Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Eskişehir Şube Başkanı Arif Duru, "Elektrik, doğalgaz faturalarını alan emekli şok geçirmiş durumda. Acilen zamlar geri alınmalıdır. Yoksa insanlarımız açlıktan, sefaletten kırılacaktır" dedi.

Kemal ATLAN

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Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Arif Duru, hayat pahalılığı ve temel tüketim maddeleri ile enerjiye gelen zamların en çok emeklileri etkilediğini söyledi.

Emeklilerin aldığı maaşların yüksek enflasyon karşısında birinci ayda eridiğini ve yetersiz duruma geldiğini ifade eden Duru,

“Hayatta kalabilme mücadelesi veren emekliye taban aylık 1500 TL’den 2 bin 500 TL’ye çıkararak çok büyük zam yaptıklarını ‘müjdeleyen’ hükümetin bu zammı 1 milyon 266 bin kişiye yaptığını açıklamıştı. 2 bin TL ve üzeri maaş alan emekliye de yüzde 25,47 zam vererek aylıkları 2.509 TL’ye çıkmıştır ve yaklaşık 6 milyon emekliyi asgari ücretin altında maaş almaya mahkûm etmiştir. Bu hükümet emeklilerimizi rahat ettirmek bir yana diri diri mezara gömmüştür” dedi.

‘İNSANLARIMIZ SEFALETTEN KIRILACAK’

Elektrik, doğalgaz ve gıda fiyatlarına tarihin en büyük zamlarının gelmesinin ardından emeklilerin adeta kabus yaşadığını ifade eden Duru, “Elektrik, doğalgaz faturalarını alan emekli şok geçirmiş, elektrik düğmelerini kapatıp, ısınmak için ise mevcut eşyalarını yakmaya başlamışlardır. Ucuz ekmek kuyrukları her geçen gün daha fazla uzamaktadır. Gıda için ekmekten başka kendisine katık bulamamaktadır. Kiralar ödenemeyecek rakamlardadır” dedi.

“Bunları abartı gibi söylemiyoruz. Günlük sıradan olaylar haline gelmiştir” diyen Duru,

“Yarın hangi zamlarla karşılaşacağımızı artık bilemiyoruz. Zaten alım gücü kalmayan emeklinin yarınını düşünemiyoruz bile. Derneğimize her gün onlarca emeklimiz gelerek çare bulmamızı istiyor. Çare hükümetimizde. Acilen yapılan zamlar geri alınmalıdır. Yoksa insanlarımız açlıktan, sefaletten kırılacaktır” diye konuştu.

Duru, “Yıllarca emekli olabilmek için pirim ödemiş insanlarımız emeklilik hakkını elde ettikten sonra yıllar içinde enflasyona ezdirilmiş, sefalete sürüklenmiş, asgari ücretin bile altında maaşa mahkum edilmiştir. Böyle bir uygulamayı asla kabul etmiyoruz” şeklinde konuştu.

‘EMEKLİ MAAŞLARI GÖZDEN GEÇİRİLSİN’

Emeklilerin sürünmek değil insanca yaşamak istediğini sözlerine ekleyen Duru, şöyle devam etti:

“Son yapılan zamlar geri çekilsin. Emeklinin maaşları tekrar gözden geçirilsin. Acilen emekliye ek ödeme yapılsın. Emeklilere de sendika hakkı verilsin. Emeklinin maaşı 6 ayda değil o ayki gerçek enflasyona güre aylık düzenlensin. Yoksa emekliyi zaten kahrından öldüreceğiz. Buradan çalışanlara da sesleniyoruz, sizler de bir gün emekli olacaksınız. Bu sıkıntıları yaşamamak için emeklilere destek vermek, güç birliği yapmak zorundasınız.”

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