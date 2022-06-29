Enflasyon beklentisi Haziran ayında ne kadar? Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Haziran ayı için yıllık enflasyon beklentisi yüzde 72.3 ila yüzde 81.8 arasında değişiyor. Haziran ayında da sert yükselişini sürdürmesi ve neredeyse 24 yılın zirvesi olan %78.35'e ulaşması bekleniyor. Haziran ayı enflasyon oranı 3 Temmuz'un pazar gününe denk gelmesinden dolayı 4 Temmuz Pazartesi günü saat 10:00’da açıklanacak.

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Enflasyon her ay yükseliyor, rekor üstüne üstüne rekor kırıyor. Haziran ayı enflasyonu ile birlikte memur ve emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı netleşeceği için milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayı enflasyon oranı 3 Temmuz’un pazar gününe denk gelmesinden dolayı 4 Temmuz Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?

Haziran ayında da sert yükselişini sürdürmesi ve neredeyse 24 yılın zirvesi olan %78.35’e ulaşması bekleniyor. Reuters’ın 12 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Haziran ayı için yıllık enflasyon tahminleri %72.3 ila %81.8 arasında değişiyor.

TÜFE en son Eylül 1998 döneminde %80.4 artış kaydetmişti. Ankette aylık enflasyonun ise %5.38 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor; tahminler %3.5 ila %6.8 bandında yer alıyor. Ankette yılsonu tahmini de bir önceki ay gerçekleştirilen anketten altı puan daha yükselerek %69.5 seviyesine ulaştı. Küresel merkez bankaları sıkılaştırma adımları ile Türkiye ekonomisi ve kur politikasına yönelik endişelerle TL ay başından beri neredeyse %6.5 değer kaybı yaşayarak Aralık kur krizinden bu yana ilk defa 17.54 seviyesini aştı. Ancak Cuma akşamı, şirketleri nakit döviz tutmaktan caydırmayı amaçlayan BDDK kararının ardından TL dolar karşısında sert kazanımlar kaydederek 16.5 seviyesinde dalgalanıyor. Merkez Bankası (TCMB), enflasyonda yükselişe kesin gözüyle bakılmasına rağmen geçen haftaki toplantısında para politikasında değişiklik yapmadı. Citi bir araştırma notunda, ekonomideki hem dış hem iç dengelerin kötüleşmeye devam ettiğini belirterek yüksek enerji fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketlilik sebebiyle enflasyon görünümünün gölgelendiğini belirtti. Notta, “Yıllık enflasyonun Kasım ayına kadar (%80 üzerinde bir ortalamada) yüksek seviyede kalmasını sonrasında Aralık ayında güçlü baz etkisi sebebiyle %65’e doğru hareket etmesini bekliyoruz” ifadeleri yer aldı. Mayıs ayında yıllık enflasyon TL’deki birikimli değer kaybının etkisiyle gıda ve ulaştırma kalemleri öncülüğünde %73.5’e yükselmişti fakat açıklanan veri beklentilerin altında kaldı. Yılsonu enflasyon beklentileri ise sürekli olarak yukarı revize ediliyor. Enflasyonun daha uzun süre daha yüksek seviyede kalacağına ilişkin beklentileri yansıtan ankette yıl sonu enflasyon tahminlerinin medyanı %69 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında yapılan ankette yıl sonu medyanı %63.5 seviyesindeydi. Hükümet düşük faiz ile üretim ve ihracatı destekleyen bir ekonomi programı uygulayarak kronik cari açığı fazlaya çevirdikten sonra enflasyon ile mücadele etmeyi hedefliyor. Fakat Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle yükselen enerji faturası vb süreçlerin Türkiye’nin programını tehlikeye sokmasından endişe ediliyor. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) da, Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun Haziran’da bir önceki aya göre %6.2 arttığını; dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının ise ilk kez 20,000 TL’yi aştığını açıkladı.

ENFLASYON REKOR KIRDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Nisanda yüzde 69,97 olan enflasyon, mayısta yüzde 73,50 ile 24 yılın zirvesine yükseldi.

Tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,33 artış gerçekleşti.