Enflasyon farkı ne kadar oldu? Enflasyon farkı ocak 2022…

Enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından memurların ve memur emeklilerin alacağı enflasyon farkı ortaya çıkıyor. Yüzde 11.1 gerçekleşen ocak ayı enflasyonu nedeniyle memurlar için şimdiden yüzde 3.6 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu. Enflasyon farkı şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında artarak devam edecek.

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Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşmede aldıkları zam oranı 6 aylık enflasyonun altında kalması halinde fark kadar enflasyon farkı ödeniyor. Şimdiden yüzde 3.6 alacağı oluşan memur ve emekliler temmuz ayı beklenmeden enflasyon farklarının her ay peşin ödenmesini istedi.

ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralıkta yüzde 36,06 olan yıllık tüketici enflasyonunun ocakta yüzde 48,69’a yükseldiğini açıkladı. Bu oran, 20 yılın en yüksek enflasyonu oldu.

Ekonomistlerin enflasyon tahmini, Bloomberg anketinde yüzde 48, Reuters anketinde yüzde 46,68 olmuştu.

Tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) ocakta bir önceki aya göre yüzde 11,10, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,58 artış gerçekleşti.

OCAK AYI ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Yüzde 48.7 ile son 20 yılda en yüksek seviyesine ulaşarak kontrolden çıkan enflasyon Türkiye’de bir ilki daha yaşattı. Yüzde 11.1 gerçekleşen ocak ayı enflasyonu, memur ve emekliye yılın ilk 6 ayı için verilen yüzde 7.5’lik zammı silip süpürdü. Milyonlarca memur ve emeklinin daha şimdiden yüzde 3.6 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.