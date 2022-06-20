Et ve Süt Kurumu 10 yıldır boşa kira veriyor

AKP iktidarı döneminde iflasın eşiğine gelen ve geçen yıl öz kaynaklarının tümünü yitirerek 520 milyon TL açık veren Et ve Süt Kurumu’na (ESK) 9 yıl önce 16 bin 816 metrekare genel müdürlük hizmet binası arsası verildiği ancak kurumun 10 yıldır kirada oturduğu ortaya çıktı.

Deniz AYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ESK, aylık 293 bin TL, yıllık kirası ise KDV ile birlikte 4 milyon TL olan kiralık binada faaliyet gösteriyor ancak kurumun elinde 102 milyon 495 bin 315 TL değerinde genel müdürlük hizmet binası arsası var.

2013'TE DEVRALINMIŞ

Genel müdürlük hizmet binası için kiralama yolunu seçen kurumun özel şirketlere ödediği kiralar tartışma yaratırken, ESK'nın 2021 yılı faaliyet raporunda genel müdürlük hizmet binası yapımı için Hazine'ye ait 16 bin 816 metrekarelik taşınmazın 15 Ağustos 2013 tarihinde 24 milyon 671 bin 625 TL bedelle devralındığı belirtildi.

Kamu ve özel sektör iş birliği içerisinde genel müdürlük hizmet binası yapımı girişimlerinin devam ettiği kaydedilen raporda genel müdürlük hizmet binası için 2021 yılında proje hizmet alımı yapıldığı açıklandı.