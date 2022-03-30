Euro bölgesinde daha yüksek enflasyon beklentisi

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Ukrayna'daki savaşın güveni sarsması ve enerji fiyatlarını artırması nedeniyle Euro bölgesinin daha yavaş büyüme ve daha yüksek enflasyonla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

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Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Ukrayna’daki savaşın güveni sarsması ve enerji fiyatlarını artırması nedeniyle Euro bölgesinin daha yavaş büyüme ve daha yüksek enflasyonla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Lagarde Lefkoşa’da yaptığı konuşmada, “Kısa vadede daha yüksek enflasyon ve daha yavaş büyüme ile karşı karşıya kalacağız. Savaş ne kadar uzun sürerse, ekonomik maliyeti o kadar yüksek olacak ve daha olumsuz senaryolarla karşılaşma olasılığımız o kadar fazla olacak” dedi.

AVRUPA BORSALARINDA GERİLEME

Öte yandan, Avrupa hisse piyasaları, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde ilerleme kaydedileceği yönünde beklentiler sayesinde art arda üç gün kazanım elde etmesinin ardından bugün İsviçreli ilaç üreticisi Roche’un hisselerindeki düşüşlerin baskısı altında kalarak geriledi.

Avrupa’nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi, Roche hisselerindeki düşüşlere paralel olarak yüzde 0.6 gerileyen sağlık hizmetleri hisseleri öncülüğünde benzer oranda geriledi. (REUTERS)



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