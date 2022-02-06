Evine 1015 TL elektrik faturası gelen hamal: Terörist değil, açız aç

Gaziantep’te elektrik zamlarının protesto edildiği eylemde konuşan ve kendisine 1015 TL elektrik faturası gelen hamal Ramazan Demir, ”Protesto için yürüsek 'terörist' diyecekler. Biz terörist değiliz, açız aç” dedi.

Ahmet KAYA

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Balıklı Meydanı'nda Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) tarafından düzenlenen elektrik zammını protesto eylemine katılanlar, “Artık yeter. Geçinemiyoruz”, “Faturası gelen elektrik çarpmışa dönüyor”, “Evimize fatura değil, direk gönderdiler” gibi dövizler taşıdı. Etkinlikte konuşan BİRTEK-SEN Kurucu Genel Başkanı Mehmet Türkmen, elektrik zammının geri alınması ve işçi ücretlerinin insanca yaşanır seviyeye getirilmesini istedi.

“TERÖRİST DEĞİL, AÇIZ AÇ”

Eylemde konuşan ve hamallık yapan Ramazan Demir de zam öncesinde 280-290 TL olan elektrik faturasının bu ay bin 15 TL'ye yükseldiğini belirterek şunları söyledi:

* Ben evime hiçbir şey alamıyorum. Ancak eve bir kuru ekmek götürebiliyorum. Yumurtanın kolisi 12 liraydı, şimdi 33 lira.1 kilo çay 140 lira. Bir tane yağ 130 lira. 1 kilo şeker üç ay önce 5 liraydı, şimdi 10 lira.

* Çocuklarımıza bir kuruş para veremiyoruz. Bir ayakkabı bile alamıyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Bir eylem yapsak, çıksak burada bir yürüyüş yapsak, ‘Bunlar terörist' derler. Biz terörist değiliz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Biz açız. Biz bu zamların geri alınmasını istiyoruz.

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