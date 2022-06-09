Fahiş zamlar kepenk kapattırdı

Vatandaş satın alamıyor esnaf satamıyor. Süt ve süt ürünlerine art arda yapılan zamlar esnafı vurdu. Diyarbakır’ın ünlü Peynirciler Çarşısı’ndaki 84 dükkândan 22’si kepenkleri indirdi.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'da Peynirciler Çarşısı'ndaki 84 dükkândan sadece 22'si şu anda açık. Süt ve süt ürünlerine gelen fahiş zamlar nedeniyle esnafın bir kısmı sektör değiştirirken, bazıları da girdi maliyetlerine bağlı fiyatların yüzde 300'ün üzerine çıkması nedeniyle dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı. Sur ilçesinin Mardinkapı semtindeki süt ve süt ürünleri satışının yapıldığı Peynirciler Çarşısı hayalet bir mekan haline döndü. Geçmiş yıllarda nisan-haziran ayları arasında bu çarşıda kışlık peynir yaptırmak için vatandaşlar teneke ve plastik bidonlarla kuyruklar oluşturup günler öncesinden sipariş verirken, çarşıdaki 84 dükkândan 62'si artan fahiş fiyatlar nedeniyle kapandı. Çarşıda sadece 22 dükkân açık kaldı.

İNSANLAR YOKSUL

Çarşı esnaflarından Aziz Günel, fiyatların aylık bazda değil, artık günlük, hatta saatlik bazda arttığını, bu nedenle kışlık peynir yaptırma geleneğinin de ortadan kalktığını söyledi. Günel, şöyle konuştu: “Eskiden ilkbahar yağmurlarıyla birlikte otlar yeşerdiği gibi süt bol olurdu. İnsanlar bir sonraki kış için ilkbahardan aile nüfusuna ve bütçesine göre Karacadağ örgü ve erimiş dediğimiz peynir yaptırır, soğuk hava deposuna bıraktırır ve sonbaharda da alırdı. Şimdi insanlar değil 20 kilo, 2 kilo bile peynir alacak güçte değil. Yoksulluğu iliklerine kadar yaşıyor insanlar. Bugün 15 kilo bir teneke peynir 1800 lira. Nasıl yapsın fakir, fukara? Çiğ sütün kilosu 20 liraya doğru gidiyor.”

Çarşıda matem havası var

Son 1 yılda hızla yükselişe geçen enflasyona bağlı girdi maliyetleri, çiftçinin belini iyiden iyiye bükerken, yem, saman ve mazot fiyatlarındaki artış doğrudan yüzde 300'e varan oranda süt ve süt ürünlerine yansıyınca peynirci esnafı çaresizce dükkânlarını birer birer kapatmak zorunda kaldı. Son 6 ayda dükkanların kapanmasıyla geçmiş yıllarda yoğunluğuyla cıvıl cıvıl olan çarşıya adeta matem havası hakim oldu. Peynirci Aziz Günel, “İnsanlar daha ucuz olan salamura peyniri bile alamıyor. Esnaf bu yükü taşıyamayınca birçoğu kepenklerini kapatmak zorunda kaldı. Böyle bir dönem hiçbir zaman yaşamadık. Bu fiyatların artık bir yerde durması gerekiyor. Akşam, sabah fiyat mı değişir?” dedi.

Fiyatlar gün aşırı artış gösteriyor

– Diyarbakır bölgesine has olan kışlık Karacadağ örgülü peynirin kilosunun geçen yıl 17-22 lira olduğunu, bu yıl ise 90-100 liraya kadar çıktığını belirten 40 yıllık esnaf Şevket Demir, fiyatların gün aşırı artış göstermesi nedeniyle çarşıda birçok esnafın kepenklerini kapatmak zorunda kaldığını söyledi.