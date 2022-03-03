Faik Öztrak: Korkunç bir enflasyon tsunamisi geliyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, TÜİK'in açıkladığı şubat ayı tüketici enflasyonu üzerinden iktidarı eleştirdi. Öztrak, "Böyle bir makası daha önce hiç yaşamadık. Üreticiden, tüketiciye doğru korkunç bir enflasyon tsunamisi geliyor" dedi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubatta yıllık tüketici enflasyonu yüzde 54,44'e yükseldi. Böylece, 2002 yılı Nisan ayındaki yüzde 52,7'lik oran sonrasında ilk kez enflasyonda yüzde 50 seviyesi aşılmış oldu.

CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımlarda bulunarak, TÜİK’in açıkladığı şubat ayı tüketici enflasyonu üzerinden iktidarı sert sözlerle eleştirdi. Öztrak paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

– İş başına geldiklerinde nasıl başladılar? 2002 sonunda; Tüketici enflasyonu: % 29,75, üretici enflasyonu: %30,84. Şimdi nasıl gidiyor? 2022 Şubatında; Tüketici enflasyonu: % 54,44, üretici enflasyonu: % 105,01.

ERDOĞAN HAYIRSIZ MİRASYEDİ GİBİ DAVRANDI

Erdoğan’ın partisi iş başı yaptığında kendilerine, 1983 Nisan ayından itibaren, son 20 yılın en düşük enflasyonu ve enflasyonu hızla alt eden bir program emanet edildi. Erdoğan hayırsız mirasyedi gibi davrandı. Enflasyondaki düşüşü kendi kerameti sanıp; yıllarca atıp tuttu.

ALLAH İNSANI SÖYLEDİKLERİYLE SINAR

– Atalarımız ne demiş? “Büyük lokma ye, büyük söz söyleme.” Bugün, tüketicide son 20 yılın, üreticide son 27 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyoruz. Gençlerimiz hayatlarında ilk kez 3 haneli enflasyonla tanıştı. Ne demişler? Allah insanı söyledikleriyle sınar.

– Erdoğan’ın “faiz sebep, enflasyon sonuç” safsatası milleti yaktı. Enflasyonda görülmemiş rekorlar kırılıyor. Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki fark 51 puan. Böyle bir makası daha önce hiç yaşamadık. Üreticiden, tüketiciye doğru korkunç bir enflasyon tsunamisi geliyor.

MİLLETİN TENCERESİ ARTIK KAYNAMAZ OLDU

– Milletimizin mutfağında büyük bir yangın var. Son bir yılda; karnabahar % 227, patlıcan % 185, kabak %173, domates %169 zam gördü. Milletin tenceresi artık kaynamaz oldu.

– Ne yazık ki ilerleyen günler için de, enflasyon cephesinde umut yok. Üreticiden tüketiciye vuran enflasyon tsunamisi, çekirdek enflasyonun artışını sürdürmesi, savaşla beraber emtia ve enerji fiyatlarındaki artış enflasyonda bu günlerin daha iyi günlerimiz olduğunu gösteriyor.

ZAMLI ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINA DÜŞTÜ

– Enflasyon en adaletsiz vergidir. Milletin satın alma gücünü çaktırmadan eritmektir. Bir nevi tırnakçılıktır. Memura ilk altı ayda % 7,5 zam yapıldı. Ama daha ilk iki ayda gerçekleşen enflasyon % 16,45. Zamlı asgari ücret ise, daha ilk iki ayda, açlık sınırının altına düştü.

– Bugün, Rusya Ukrayna’yı işgal etti diye, tüm dünya Rusya’ya ekonomik yaptırımlar uyguluyor. Bu yaptırımların nihai amacı Rusya’da enflasyonu artırarak, Rus halkının satın alma gücünü eritmek. Biz de ise kibirli bir cehalet, milletimizin satın alma gücünü kasten perişan etti.

– ‘Faiz sebep, enflasyon sonuç’ safsatası son 5 ayda enflasyonu % 19’lardan %54’lere taşıdı. Hatta bağımsız iktisatçılara göre (ENAG) tüketici enflasyonu % 100’leri aştı. Hep diyoruz, bu kibir ve cehalet iş başında olduktan sonra, ülkemizin başka hasımlara ihtiyacı yok.

ENFLASYONLA MÜCADELE PROGRAMINA İHTİYAÇ VAR

– Türkiye’nin çok acil bir enflasyonla mücadele programına ihtiyacı var. TCMB’nin başına ehil isimlerin atanması, TCMB’nin elindeki araçları serbestçe kullanması başta olmak üzere, ekonomide güven artırıcı adımların hızla atılması gerekiyor. Mevcut hükümet ise bunları yapamaz.

3 YENİ K’YA İHTİYAÇ VAR

– Türkiye’nin düzlüğe çıkması için 3 Yeni K’ya ihtiyaç var. “Yeni Kadrolar” “Yeni Kurallar” “Yeni Kurumlar.” Milletimizin teveccühüyle tüm bunları yaparak, ülkemizi içine düşürüldüğü çukurdan çekip, çıkaracağız. Biz hazırız. Milletimiz hazır.

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