FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı beklentisi ne?

Piyasalar, beklentilerin oldukça üzerinde açıklanan ABD TÜFE verilerinin, FED toplantısı sonrasında faizleri tam 50 baz puan artırabileceği beklentilerine yol açmasından bu yana sarsılmış durumda. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, dünkü açıklamalarında yarım puanlık faiz artışı gibi bir hamleye ihtiyaç duyulmadığına işaret etti ve para politikasında çok "ani ve agresif" hareket etmenin geri tepebileceğini söyledi. FED toplantısı 15-16 Mart tarihlerinde yapılacak, toplantı ardından 6 Mart tarihinde faiz kararı açıklanacak.

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FED faiz kararı sadece Amerika piyasası tarafından değil, dünya piyasaları tarafından yakından takip ediliyor. Fed yetkilileri arasında faiz artırıma kararının ne kadar çabuk gerçekleştirileceği tartışılıyor. FED faiz arttırırsa doların değerinin artması ancak büyümenin yavaşlaması bekleniyor.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED faiz toplantısı 15-16 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. FED faiz kararı 16 Mart saat 21:00 itibari ile açıklanması bekleniyor.

FED FAİZ ARTIRIRSA NE OLUR?

Fed'in olası bir faiz artışı gelişmekte olan piyasalar başta olmak üzere dünya piyasalarını derinden etkileyecek. Fed'in faiz artırımı doların değerinin artması ve büyümenin yavaşlamasını beraberinde getirebileceği düşünülüyor. Bu nedenle Fed kararları piyasalar tarafından endişe ile takip ediliyor.

FED FAİZ ARTTIRMA KARARI NE ZAMAN ALINACAK?

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs’ın ekonomistleri ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2022 yılında mart, haziran, eylül ve aralık aylarında olmak üzere dört faiz artırımı yapacağı yönünde tahminde bulundu.

Banka’nın baş ekonomisti Jan Hatzius tarafından kaleme alınan araştırma notuna göre, ABD iş gücü piyasasındaki toparlanma ve 14-15 Aralık’ta gerçekleşen Fed toplantı tutanaklarındaki şahin sinyaller daha hızlı bir normalleşmeye işaret ediyor.

Hatzius araştırma notunda, bilanço küçültmesine ilişkin tahmini aralıktan temmuza çektiklerini belirtirken enflasyonun yüksek ihtimalle hedeflenenin çok üzerinde kalacağını aktardı. Hatzius, “Mart, haziran ve eylül aylarında görmeyi beklediğimiz faiz artırımlarına aralık ayını da ekledik” dedi.

FAİZ KARARI 50 BAZ PUAN ARTABİLİR

Piyasalar, beklentilerin oldukça üzerinde açıklanan ABD TÜFE verilerinin, Fed’in Mart ayında faizleri tam 50 baz puan artırabileceği beklentilerine yol açmasından bu yana sarsılmış durumda.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, dünkü açıklamalarında yarım puanlık faiz artışı gibi bir hamleye ihtiyaç duyulmadığına işaret etti ve para politikasında çok “ani ve agresif” hareket etmenin geri tepebileceğini söyledi.

Faizler hakkında açıklamalar ABD Hazine tahvillerinin getirilerini en son 2019’da görülen zirve seviyelere taşıdı. Tahvil getirileri Cuma günü ise jeopolitik gerilimlerin güvenli liman varlıklarda yarattığı taleple geriledi.