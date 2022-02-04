Fitch’ten kur korumalı mevduat analizi: Sınırlı kalmasını bekliyoruz

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'deki kur korumalı mevduatla ilgili yaptığı değerlendirmede bu mevduat türüne geçişlerin sınırlı kalacağı yönünde beklentileri olduğunu belirtti.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’de uygulanan kur korumalı mevduatla ilgili bir rapor hazırladı.

Kuruluş, Türk mevduat sahiplerinin hükümetin kur korumalı Türk lirası mevduatlarına geçişi teşvik planına şimdiye kadar sınırlı bir iştah gösterdiğini söyledi. Raporda bazı operasyonel gecikmelerin bu sistemdeki ilerlemeyi engellemiş olabileceği belirtildi.

OCAK SONUNDA İLGİ ARTABİLİR

Fitch’in BDDK’dan aldığı verilere göre, bankalardaki döviz mevduatları 17 Aralık 2021’den 28 Ocak 2022’ye kadar sadece yüzde 3,8 azalırken TL mevduatları yüzde 8,6 arttı. TL’den dövize geçişin sınırlı olduğunu belirten Fitch’e göre, ocak ayı sonunda açıklanan vergi teşviklerinin getirilmesiyle TL’ye geçiş artabilir.

Fitch, döviz mevduatlarının kur korumalı mevduata dönüşümü uygulamasının lirada değer kaybını sınırlaması halinde bunun, banka fonlamalarının istikrarına yönelik kısa vadeli riskleri azaltabileceğini ve döviz cinsinden varlıklara yerel talebi azaltarak bankaların kredi profillerine yönelik riskleri aşağı çekebileceğini de vurguladı.

‘GEÇİŞİN SINIRLI KALMASINI BEKLİYORUZ’

Makro ekonomik oynaklığın kısa vadenin çok ötesinde devam edeceği belirtilen raporda, “Kur korumalı mevduat uygulaması lirayı zayıflatan yurt içi güvendeki keskin kötüleşmenin nedenlerini, yüksek enflasyonu, derin şekilde negatif reel faizleri, güvenilir bir politika çıpası olmamasını düzeltemez” ifadelerine yer verildi.

Fitch son olarak kur korumalı mevduat hesabındaki minimum vadenin 3 ay olduğunu hatırlatarak, “Döviz kuru korumasına rağmen, yüksek enflasyon ve müşterilerin döviz mevduatından çıkma konusundaki potansiyel isteksizliği nedeniyle geçişin sınırlı kalmasını bekliyoruz” dedi.

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