Fransa’daki akaryakıt grevinde anlaşma sağlanamadı

Fransa'daki rafineri ve petrol depolarında haftalardır devam eden grevin odağındaki CGT sendikası ile petrol devi TotalEnergies arasında dün akşam gerçekleşen ücret müzakerelerinde sonuca varılamadı.

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Fransa’daki rafineri ve petrol depolarında haftalardır devam eden grevin odağındaki CGT sendikası ile petrol devi TotalEnergies arasında dün akşam gerçekleşen ücret müzakerelerinde sonuca varılamadı.

Sendikanın müzakere masasından kalkması, ülkedeki akaryakıt istasyonlarının işlemesini aksatan ve kamuoyunda tedirginlik yaratan grevlerin kısa sürede sona ereceği umudunu düşürdü.

Paris’te krize dönüşen akaryakıt grevi sonucunda benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşmuştu.

‘MASKELİ BALO’ VURGUSU

Sendikanın müzakereleri terketmesinin ardından gazetecilere konuşan CGT temsilcisi Alexis Antonioli, “Burada bir maskeli baloya tanıklık ediyoruz… ortaya koyulan tekliflerin yetersiz olduğu son derece açık” dedi.

CGT’ye göre daha ılımlı olan ve sektör çalışanlarının büyük bölümünü temsil eden CFDT ve CFE-CGC sendikaları ise müzakerelerden birkaç saat sonra TotalEnergies ile anlaşmaya vardı. Anlaşma sendika üyeleri tarafından onaylanırsa ücretler yüzde 7 artacak.

ExxonMobil’in Esso France ünitesinde CGT’nin dahil olmadığı benzer bir anlaşmaya varılmasının işçi hareketinin hızını kesip kesmeyeceği sorulduğunda ise Antonioli, “Bu durum, grevdeki işçilerin zihniyetinde bir şey değiştirmiyor” dedi.

Tırmanan enerji fiyatlarıyla kârı artan TotalEnergies, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ücretlerin artırılması çağrısında bulunmasının ardından dün, grevdeki işçilere müzakere teklifinde bulunmuştu. (REUTERS)

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