Hamsi gelmeyince tezgâhlar istavrite kaldı

Karadeniz’de son günlerde hamsi avı beklenenden az olunca Trabzon’da tezgahlar birkaç gündür hamsisiz kaldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gürcistan'da 1 Ocak itibariyle başlayan hamsi avı şu ana kadar bekleneni veremezken balıkçılar Gürcistan’dan da da hamsinin gelmeyişinin işlerini zorlaştırdığını söylediler.

Trabzon'da tezgâhları özellikle istavrit süslerken birkaç gündür ise hamsi pek görünmedi. Sezon başından beri istavritteki bolluk bugünlere kadar sürerken fiyatı da değişmedi. Trabzon'da tezgahlarda kilosu 15 TL'den satılan istavrit piyasanın en ucuz balığı olurken, bugünlerde hamsinin yerini almış gibi görünüyor. Balıkçı esnaflarından Emin Avcı, şunları söyledi:

– Hamsi 3-4 günden beri gelmiyor. Şu anda tezgâhlarda hamsi yok. Gürcistan'dan gelecek olan hamsiyi bekliyoruz ancak oradan da hamsinin olduğuna dair hiç ses seda gelmedi. Yılbaşından sonra gelmesi gerekirdi gelmedi. Vatandaş Gürcistan'dan gelecek hamsiyi bekliyor inşallah gelir de biz de satarız.

– Daha önceki yıllarda Gürcistan'dan Ocak ayının ilk günlerinde hamsi gelirdi ancak şu ana kadar hiç gelmedi. Şu an görünürlerde hamsi pek yok. Şu an istavrit, çinekop geliyor, barbun, mezgit az miktarda geliyor. İstavriti 20 TL, iri istavriti 50 TL, barbunu 60-70 TL, çinekopu 60 TL ve sarganı 60 TL’den satıyoruz.

Bu sezon ilk kez hamsisiz bir gün geçirdiklerini belirten balıkçı esnaflarından İlhan Özbayrak ise “Gürcistan'dan hamsinin hiç bu kadar geciktiğine rastlamazdım. Genelde yılbaşından sonra hemen gelmeye başlardı. İlk kez hamsisiz günler geçiriyoruz. Bu sezon hamsi erken başladı erken bitti. Şu an istavrit satıyoruz. Bir tek o ucuz 15 TL kilosu. Hamsinin yerini istavrit aldı” diye konuştu.

Şu an en bol ve en ucuz balığın istavrit olduğunu belirten Ahmet Çoğalmış, “Gürcistan'dan hamsi bekleniyordu ancak gelmedi. Şu an beklemedeyiz inşallah gelir. Aldığımız duyumlara göre orada da hamsi pek yokmuş herkes çıkacak umuduyla bekliyor. Şu an istavrit bol ve ucuz” şeklinde konuştu.