Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Ukrayna ve TL açıklaması

Dolardaki artış üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığından uyarı açıklaması geldi. Bakanlık, "riskli pozisyon almaktan kaçının" ve "TL'ye güvenin" dedi. Bugün TL, dünyada gelişmekte olan ülke para birimleri arasında değer kaybında ilk sırada yer alıyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlaması tüm dünyayla birlikte Türkiye ekonomisini de sallarken, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yazılı açıklama geldi.

“Rusya-Ukrayna arasında yaşanan son dönemdeki gelişmeler ve olası yansımalarına ilişkin basın duyurusu” başlıklı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya askeri müdahalesi kapsamındaki gelişmeler yakından izlenmektedir. Uluslararası alanda yaşanan bu gelişmelerin olası ekonomik ve finansal etkileri; tarım, turizm, dış ticaret, enerji ve müteahhitlik dahil her boyutuyla, Bakanlığımızca ve ilgili Bakanlıklarla istişare içinde takip edilmektedir. Şimdiye kadar olduğu gibi bu süreçte de gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır.

Türkiye ekonomisi sağlam temelleriyle geçtiğimiz dönemde birçok iç ve dış şoku bertaraf etmiştir. Üretimi, ihracatı, yatırımları ve istihdamı önceleyen; dengeli ve istikrarlı büyümeyi odağına alan Türkiye Ekonomi Modeli ile attığımız adımlar sayesinde ülkemizin zorluklara karşı dayanıklılığını daha da güçlendirdik.

Bilindiği üzere yakın zamanda manipülatif söylemlere itimat ederek oldukça riskli pozisyonlar alan vatandaşlarımız önemli mali kayıplarla karşı karşıya kalmıştır. Son iki ayda Türk Lirasını güçlendirmek için önemli politikalar uygulamaya konulmuş ve bu konuda başarılı olunmuştur. Bu çerçevede, uluslararası finansal piyasalarda bu gerginliğin neden olduğu oynaklıklara karşı vatandaşlarımızın Türk Lirasını ve Türk Lirası cinsi varlıklara olan güveninin devam etmesinin ve riskli pozisyonlar almaktan kaçınmalarının her açından önemli olduğu değerlendirilmektedir.”

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