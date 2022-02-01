İmalatta enflasyon baskısı sürüyor: Üretim ve siparişler daraldı

Türkiye imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ocak ayında art arda 4 aydır yaşadığı gerilemeyi sürdürdü. Üretimde ve yeni siparişlerde daralma yaşanırken istihdamda bir miktara artış gerçekleşti.

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Türkiye imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ocak ayında 50,5’e geriledi.

İmalat sektörü üzerindeki enflasyon baskıları devam ederken, üretim ve yeni siparişler daraldı. Sektörün istihdamı ise artış kaydetti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) için IHS Markit tarafından derlenen imalat PMI, koronavirüs yasaklarının gevşetildiği Haziran ayında daralmadan büyümeye işaret eden 50 seviyesinin üzerine çıkmış, endeks aralık ayında 52,1 değerini almıştı.

SİPARİŞLER VE ÜRETİM GERİLİYOR

İmalatçıların aldıkları yeni siparişler yükselen fiyatların da etkisiyle art arda dördüncü ayda da daralarak ocak ayında 48,2’den 47,5’e geriledi. Yeni ihracat siparişleri alt endeksi yedi aylık büyümenin ardından ihracat siparişlerinin aralıkta daraldığını gösterdi. Alt endeks 51,7’den ocakta 49’a geriledi.

Yeni siparişlerdeki daralmaya paralel olarak üretim alt endeksi de 49,3’ten 48,9’a gerileyerek art arda ikinci ayda da daralmaya işaret etti.

Üretimdeki daralmaya rağmen şirketler istihdam artırmayı yavaşlayarak da olsa sürdürdü. Ankete cevap veren bazı imalatçılar uzun dönemli yatırım planlarının bir parçası olarak istihdam artırdıklarını belirttiler.

TL’DEKİ DEĞER KAYBININ ETKİLERİ SÜRÜYOR

TL’deki değer kayıplarının etkileri hammadde fiyatları ve fabrika çıkış fiyatlarında artışa yol açmayı sürdürdü. Ancak fiyat artışlarının hızı aralık ayındaki rekor seviyeye göre yavaşladı.

İmalat PMI hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, “Türk imalatçılar, geçen yılın sonunda olduğu gibi bu yılın başında da enflasyonist ortamın yarattığı zorluklar altında faaliyet göstermeyi sürdürdü. Buna karşılık baskıların bir miktar hafiflediğine işaret eden göstergeler var. Yeni siparişler peşinde koşan şirketler bu durumun ilk çeyreğin kalanında da devam edeceğini umuyorlar” dedi. (REUTERS)

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