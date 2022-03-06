IMF: Savaşın küresel ekonomi üzerinde ağır bir etkisi olacak

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukrayna'daki savaşın küresel ekonomi üzerinde 'ağır bir etkisi' olacağını söyledi.

Sozcu.com.tr

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IMF, Rusya Ukrayna savaşının ve Rusya’ya uygulanan finansal yaptırımların küresel ekonomi üzerinde “ağır bir etkisi” olacağı konusunda uyardı.

Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği askeri harekatın ardından gıda ve enerji fiyatları yükseldi ve tedarik zincirlerinin zarar görmesi üzerine enflasyon üzerindeki baskılar arttı. Enerji ve gıda fiyatlarındaki bir enflasyon krizinin yoksul haneleri daha çok etkilemesi bekleniyor.

SONUÇLARI CİDDİ

IMF de konu ile ilgili dün yaptığı açıklamada, “Durum oldukça değişken ve görünüm olağanüstü belirsizlikte ancak ekonomik sonuçları çok ciddi” ifadelerini kullandı. IMF ekonomistleri açıklamasında, “Çatışma tırmanırsa, ekonomik zarar daha da yıkıcı olacaktır. Rusya’ya yönelik yaptırımların diğer ülkelere de yayılacak küresel ekonomi ve finans piyasaları üzerinde önemli bir etkisi olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

YOKSUL HANELERİ ETKİLEYECEK

Açıklamada, “Fiyat şokları özellikle gıda ve yakıt harcamalarının toplam harcama içerisindeki payının yüksek olduğu yoksul haneler üzerinde etkili olacak” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca IMF, merkez bankalarına “uygun tepkiyi ayarlamak için, artan uluslararası fiyatların yerel enflasyona yansımasını dikkatle izleyin” uyarısında bulundu. Açıklamada dünya ekonomisi pandemi krizinden kurtulurken başlayan bu krizin politika ortamını daha da karmaşık hale getireceği bildirildi.

UKRAYNA’YA YARDIM GİDİYOR

IMF, açıklamasında Ukrayna için de ayrı bir parantez açtı.

Ülkenin “toparlanma ve yeniden yapılanma maliyetleri” ile karşı karşıya kalacağını belirten IMF, 1,4 milyar dolarlık yardım talebinin önümüzdeki hafta değerlendirileceğini duyurdu.

TAHMİNLER DEĞİŞTİ

Bunun yanında uluslararası kuruluşlar küresel büyüme ve enflasyon tahminlerini de revize etmeye başladı.

JPMorgan ekonomistleri, bu yıl küresel büyümeye ilişkin tahminlerini yüzde 1 düşürdü ve ve küresel enflasyon tahminini aynı miktarda yükseltti.

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